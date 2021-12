Love is in the air anticipazioni: Eda spia Serkan e scopre...

Vediamo insieme nel nuovo appuntamento di oggi che cosa succederà nella nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 23 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Ma cerchiamo insieme di capire che cosa scopre la bella paesaggista Eda sul noto imprenditore della ArtLife.

Iniziamo con il dire che dopo il dolcissimo e bellissima bacio tra i due protagonisti della soap opera, Eda ha deciso di tirare il freno.

Eda spia Serkan per capire meglio

Ma Serkan, vuole far capire che questa volta, non come è successo in passato, vuole mettere anche in secondo piano il lavoro, perchè ama veramente Eda.

La giovane e bellissima paesaggista ovviamente è molto contenta delle parole di Serkan, ma allo stesso tempo è senza parole.

Dal punto di vista lavorativo c’è un problema e questo li costringe a lavorare l’uno affianco all’altro, ed Eda inizia a fare delle domande per cercare di capire se lui sospetta qualcosa sulla piccola Kiraz.

Il noto imprenditore al momento non sa assolutamente che quella bellissima figlia è sua, ed Eda vuole essere sicura che non sappia nulla prima di dire tutta la verità

Aydan, però dopo aver visto battibeccare Serkan e Kiraz ha capito che quella bambina è sicuramente sua nipote, e qualcosa non le torna anche se tutti pensano che sia figlia di Melo e Burak.

La donna, insieme all’inseparabile Seyfi torna al albergo e decide di indagare in modo più insistente.

Riusciranno i due a scoprire la verità? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda su Canale 5 alle 16.55 circa, anche nella giornata di domani ovvero della Viglia di Natale.