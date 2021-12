Amici: Alessandra Celentano ed il pesante rimprovero verso l’allieva

Amici 21: la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, dopo la puntata ha voluto parlare con la sua allieva, Cosmary, e l’ha rimproverata.

Dopo la puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 19 dicembre 2021, la maestra di danza classica, Alessandra Celentano ha voluto parlare con la sua allieva, Cosmary Fasanelli.

La nuova allieva fa parte della scuola da poche settimane e si è ritrovata proprio a far parte della squadra della nipote di Adriano Celentano, senza che lei la scegliesse direttamente.

L’insegnante di danza ha già dato del lavoro da fare alla sua allieva, ma sembra che la Celentano abbia avuto da ridire proprio sulla esibizione che Cosmary ha fatto domenica in studio.

Infatti, senza usare mezzi termini (come ormai ci ha abituati a sentire), Alessandra Celentano le ha detto “Non c’è molto da essere contenti. Sei moscia. Più moscia di così non si può. Tutta uguale, senza colore, senza dinamiche. Fai delle facce finte, facce fintissime. Sei troppo atteggiata, troppo finta”.

Amici 21: Alessandra Celentano riprende Cosmary “Fai le facce finte…”

La sua esibizione, per la sua insegnante, sembra essere andata molto male. Ma non sembra essere finita qui, tanto che la Celentano ha anche aggiunto “Prima di tutto, delle linee, della tecnica e del movimento, per me ci devono essere consapevolezza e cervello”.

Dopo averle dette tutte queste cose, però, la Celentano ha chiesto a Cosmary di riballare la stessa coreografia già ballato nello studio di Canale 5. La sua insegnante non ha fatto altro che elencare tutti gli errori commessi dalla sua allieva.

Ma, Alessandra Celentano ha apprezzato anche delle qualità di Cosmary Fasanelli, ovvero che in queste due settimane ha dimostrato umiltà e voglia di fare, di imparare, ma anche che non si è mai lamentata e che lavora molto duramente ogni giorno.

Ma, nonostante la Celentano abbia apprezzato queste cose in lei, la sua insegante vorrebbe che facesse molto di più.

E Cosmary ha voluto dire la sua: ha accettato i commenti sul lato tecnico, ma non le sono piaciuta quelli sull’essere finta “Mi butto giù perché mi sentivo vera”.

E la Celentano le ha detto però di non buttarsi giù, ma che invece deve capire dove sbaglia e provare a migliorarsi.

Voi siete d’accordo con le parole di Alessandra Celentano? Vi è piaciuta l’esibizione di Cosmary?