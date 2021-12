Il paradiso delle signore: Salvo vuole riconquistare assolutamente Anna

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi nella nostra amatissima soap opera che va in onda sulla Rai.

Anche oggi, 23 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa possiamo vedere e cosa ha deciso di fare Salvatore con la sua amata Anna.

Come sappiamo, la bella Imbriani ha deciso di prendersi una pausa dal bel Salvatore anche per paura che scopre tutta la verità su di le e sulla piccola.

Salvo vuole riconquistare Anna a tutti i costi!

Il tutto è accaduto dopo la reazione di Salvatore alla reazione di sua madre ed Armando, ed ha apura che anche lei venga giudicata male dall’uomo che ama.

Ma il figlio di Agnese non ha assolutamente intenzione di rinunciare alla sua amata, e metterà in atto ogni tipo di stratagemma per cercare di riconquistare il suo cuore.

Sembra però che tutto quello che fa resti un buco nell’acqua e per questo motivo, Roberto decide di intervenire.

Decide quindi di dare un consiglio su come riallacciare i rapporti con la Imbriani, ma ci riuscirà oppure no?

Passando invece alla bella Dora è arrivato il momento che tanto aspettava ovvero quella della verità con Nino.

La giovane, infatti deciderà di chiedere al bel seminarista di passare la cena della vigilia di natale con lei, e le sue amiche.

Ma per il momento non sappiamo ancora la decisione che prenderà Nino in merito a questo invito.

Armando nel mentre è stato incaricato di vestirsi da Babbo Natale, ma non sembra molto contento, ma lo farà solamente per dare una gioia enorme ai bambini!

Per quanto riguarda Stefania, poi sta nascondendo un segreto a Gemma, perchè non vuole che sappia di aver collaborato per una intervista con il suo Marco e darle adito alla gelosia.

Ma Gemma è completamente affascinata dal contessino che una sera, quando Ezio e Veronica non sono presenti in casa lo invita.

Ma quando Stefania viene a conoscenza di questo piano della sorellastra, decide di non partecipare alla serata con le amiche e di andare di corsa a casa.

Nel mentre, Ezio e Veronica dopo essere usciti dal cinema, incontreranno casualmente Gloria, e tra i due l’atmosfera si fa immediatamente rovente, anche se Veronica non ne capisce il motivo.

Ma la donna non sa che per sposare il suo amato Ezio Gloria deve morire! Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio cosa succederà sempre in onda alle 15.45 circa sulla Rai.