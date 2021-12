Igiene: ecco tutti gli errori che non dobbiamo commettere mai!

Vediamo meglio insieme alcuni errori molto comuni che commettiamo tutti sull’igiene ma che non dovremmo mai fare.

Mai come in questo momento, l’igiene è davvero importante per tutti noi, ma cerchiamo di capire alcuni comportamenti che facciamo e che sarebbe, anzi è meglio evitare.

Alcune cose sono davvero impensabili, vediamo bene tutte le motivazioni e perchè non dobbiamo farlo.

Siamo sicuri che leggendo l’articolo qualche piccolo errore lo commetti anche tu, ma siamo ancora in tempo per cambiare.

Igiene: ecco tutti gli errori che commettiamo

Iniziamo con il bagno, sapevi che non va fatto tutti i giorni? Può sembrare strano ma esagerare può essere danno per la nostra pelle, stando ad una ricerca della Columbia University.

In questo modo, infatti sembra che il nostro stato superiore si secchi in modo eccessivo e si screpoli.

Un’altro esempio è lo scarico, dopo 90 minuti dal suo utilizzo le goccioline con i batteri sono ancora in superficie.

Ovviamente è importantissimo tirare lo sciacquone, ma è meglio farlo con della carta, altro dettaglio riguarda il cuscino

Lo sapevi che se lo usi per tanto tempo questo si può riempire di acari e muffe, e a lungo andare potresti avere delle reazioni allergiche.

In casa avete animali e dormite con loro? Cercate di limitare il loro accesso nel tuo letto, per evitare di contrarre delle malattie.

Dormi con i calzini? Lo sapevi che sono pieni di funghi? E per questo motivo è assolutamente sconsigliato dormire con loro.

Quando vai in bagno di lavi le mani prima di andare? Diciamo che quelli che lo fanno secondo noi sono molto pochi, ma è bene iniziare ad avere questa usanza, o meglio abitudine.

Se tocchi le parti più delicate del tuo corpo con le mani non pulite potrebbero essere ricche di batteri e germi che possono causare delle malattie.

Ti lavi il viso con un sapone? Ma lo sapevi che può ostruire i pori e causare delle reazioni cutanee perchè usandolo potresti rovinare lo strato protettivo.

Se proprio non puoi farne a meno cerca un prodotto specifico per il viso e chiedi sempre informazioni a chi è del settore, come in farmacia o in erboristeria.

Adesso confessa, almeno una di questa abitudine giornaliere le hai vero? Cambierai quindi il tuo modo di fare dopo aver letto l’articolo?