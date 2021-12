In passato, le persone anziane avevano l’abitudine di allargare i denti della forchetta. Sapete perché? Ecco qual è il motivo

Con il passare del tempo, usi, costumi e tradizioni si alternano e si adattano al contesto storico sociale che evolve continuamente. Tuttavia, è bello ricordare tradizioni del passato che sono ormai scomparse, ma che hanno fatto parte della vita dei nostri nonni.

Ancora oggi, infatti, è possibile rivivere alcune tradizioni nelle abitudini di chi è più avanti con l’età. In passato, infatti, le persone oggi anziane avevano l’abitudine di allargare i denti della forchetta. Vi siete mai chiesti quale sarebbe il motivo di questo comportamento? In questo articolo ve lo spieghiamo.

Ecco perché un tempo c’era l’abitudine di allargare i denti della forchetta

È sempre interessante notare come quelle tradizioni antiche e quasi scomparse, si incontrino per un attimo con le abitudini dei giovani. Questi risultano completamente estraniati nel vedere abitudini a loro completamente sconosciute, come quelle che avevano i nostri nonni quando decidevano di allargare i denti della forchetta.

La gran parte di noi, infatti, ha visto almeno una volta i nostri nonni mangiare con una forchetta con i denti allargati. È un’usanza del passato, permeata nella parte Sud dell’Italia, diffusa tra gli anni ’30 e ’40, soprattutto tra quelle famiglie povere che non potevano permettersi pasti sostanziosi.

Alcuni non avevano nemmeno i piatti per tutti e, spesso, si mangiava in una ciotola singola che bastava per tutti i commensali. Non c’erano quindi porzioni divise equamente e tutti mangiavano dallo stesso piatto: chi era più veloce, quindi, aveva possibilità di mangiare un po’ di più degli altri.

Proprio per questo motivo, alcuni allargavano i denti della forchetta. Perché? Molto semplicemente, una forchetta con i denti allargati permetteva di prendere più cibo e, quindi, mangiare un po’ di più. Un comportamento del genere oggi non sarebbe ovviamente comprensibile. Tuttavia, questo ci fa capire che tempi hanno vissuto i nostri nonni.

Tempi difficili in cui si doveva davvero fare molti sacrifici per sopravvivere e, a volte, si doveva ricorrere all’ingegno, com’era appunto l’abitudine di allargare i denti della forchetta. Una tradizione che, con il passare del tempo, è andata via via scomparendo, ma che è sempre bello ricordare.