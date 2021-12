Dietetica, sana e soprattutto golosa: ecco la super ricetta della torta all’acqua – niente latte, uova e burro. Incredibile!

Il dolce è un alimento a cui davvero pochi riescono a resistere, eppure – a malincuore – ci sono situazioni in cui non possiamo permetterci di cedere alla tentazione. Un modo quindi per ingannare la mente, durante le diete (soprattutto post vacanze natalizie), potrebbe essere quello di fornirle un surrogato dell’ipotetico dolce di fine pasto. La ricetta che stiamo per proporvi, fa proprio al caso nostro: stiamo parlando di una torta priva di grassi, realizzata senza latte, uova e burro. Il dolce finale sarà simile ad un pandispagna, ma sicuramente molto più dietetico rispetto alla ricetta originale. Vediamo insieme i dettagli della ricetta!

Ricetta: torta all’acqua senza grassi!

Ingredienti: 250ml di acqua, 40g di olio di semi, 250g di farina 00, 1 bustina di lievito per dolci, 150g di zucchero a velo, scorza e succo di limone.

Preparazione: la ricetta prevede pochi semplicissimi passaggi. Prima di tutto, munitevi di un recipiente richiudibile, versate l’acqua e l’olio, sigillatelo ed agitate il liquido con energia. Lasciatelo riposare mentre vi occupate della preparazione. Prendete quindi una ciotola, setacciate la farina e unitela allo zucchero, alla scorza e al lievito. Una volta mischiati gli ingredienti, unite poco alla volta l’acqua e l’olio mescolati precedentemente.

Quando il composto diventerà omogeneo e sufficientemente denso, versatelo in una teglia ricoperta con carta forno (22cm massimo di diametro). Preriscaldate il forno a 170 gradi e fate cuocere il dolce per 50 minuti (controllate con uno stecchino di legno la cottura). Il gioco è fatto, la torta è pronta: dietetica, senza grassi e facilmente digeribile. Per i più golosi, è possibile guarnire il preparato con delle marmellate povere di zuccheri, ma non esagerate con le quantità. Cercate di rimanere focalizzati sull’obiettivo!