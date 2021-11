Rafforzare il sistema immunitario grazie all’aiuto di una tisana si può. Ecco la ricetta bomba del Sidro di fuoco: le sue proprietà ti stupiranno

Esistono deliziose bevande con immense proprietà benefiche per il nostro sistema immunitario. Tra le meno conosciute, ma comunque estremamente efficaci, vi è il “sidro di fuoco”. Si tratta di una tisana “bomba” realizzata con numerosi ingredienti.

La tisana è perfetta per le giornate invernali e le fredde serate uggiose. In questo periodo difficile, però, questa bevanda può essere molto importante anche per migliorare le nostre difese immunitarie. In questo articolo ti mostriamo dunque la ricetta bomba del Sidro di fuoco.

Sidro di fuoco: ecco la ricetta bomba

È vero, il miglior modo per difendere il nostro organismo e lasciarlo in salute è quello di condurre una vita equilibrata e sana. Ma esistono bevande e alimenti che, insieme alle cose elencate prima, aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario.

Oggi ti parliamo del Fire Cider, ovvero del “sidro di fuoco”, un rimedio naturale che ha spopolato a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80 e inventato dall’erborista Rosemary Gladstar. Si tratta di un particolare tonico per il nostro corpo, i cui ingredienti principali sono cipolle, spezie, aceto, aglio e altro. Ecco la ricetta del Sidro di fuoco.

Ingredienti:

2 tazze di Aceto di sidro di mele ;

; Mezza tazza di Curcuma ;

; Mezza tazza di Zenzero ;

; Mezzo Limone ;

; Mezza Arancia ;

; Pepe Jalepeno ;

; 1 cucchiaio di Grano di pepe ;

; 4 rametti di Timo ;

; 3 rametti di Rosmarino ;

; 1 spicchio di Aglio ;

; Mezza Cipolla ;

; Mezzo Rafano ;

; 2 bastoncini di Cannella ;

; Miele

Preparazione:

Tagliate e triturate tutti gli ingredienti elencati, metteteli in un barattolo di vetro sterilizzato con chiusura ermetica. Riempite il barattolo con aceto di mele, facendo attenzione a ricoprire con il liquido tutte le spezie. Aspettate circa un mese e, successivamente, filtrate il composto e, se lo desiderate, aggiungete del dolcificante.

Potete assaggiare questa bevanda in molti modi: bevendo semplicemente un paio di cucchiaini al mattino, aggiungerlo al the o all’acqua, oppure mettendolo nell’insalata o altri cibi che desiderate insaporire.