La talentuosissima cantante porta sempre sul palco una borsetta nera. Ecco il segreto particolare di Loredana Bertè.

L’incredibile rock star, Loredana Berté, è sempre stata capace di lasciare il pubblico a bocca aperta: non solo per le sue spettacolari performance, ma anche per i look estremamente stravaganti e particolari. La sorella di Mia Martini ha sempre portato la nomea di dark lady e il suo animo rock, nonostante i suoi 69 anni, conquista ancora oggi intere fasce generazionali. Non solo i suoi fan più fedeli, ma anche i giovani appassionati di musica non riescono a resistere al fascino dell’energia sprigionata da questa incredibile cantante.

Nonostante nel corso della sua carriera abbia subito diverse evoluzioni, c’è un piccolo dettaglio che invece non manca mai in nessun’occasione. Stiamo parlando della sua fidata borsetta nera, la quale è presente in tutte le sue esibizioni, qualsiasi sia il palco a lei dedicato. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro l’utilizzo di questo particolare accessorio.

Cosa si cela dentro questa misteriosa borsetta?

In questi casi, capita spesso che il pubblico inizi a fantasticare sui possibili significati dell’oggetto: perché Loredana Bertè non riesce a separarsi dalla sua borsetta nera? Molti hanno ipotizzato che si tratti di un portafortuna, altri invece credono che in questo accessorio si nascondano delle caramelline per la voce e per la gola (come per Maria De Filippi), altri invece si sono buttati sullo spirituale. In realtà, il motivo che si cela dietro la presenza costante della borsetta di Loredana Bertè è di carattere puramente pratico.

E’ stato Giovanni Ciacci a fugare ogni dubbio circa l’utilizzo della fantomatica borsetta: l’esperto di moda ed inviato di Detto fatto ha rivelato che Loredana Berté nasconde dentro questo piccolo accessorio la scatola delle auricolari con cui gestire il volume e il ritorno del suono. Insomma, niente di più semplice. L’avreste mai immaginato?