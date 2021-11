Ilary Blasi shock: ecco quanto ha speso nel resort in Lapponia

Ilary Blasi shock, ecco quanto costa il suo resort di lusso in Lapponia: la conduttrice realizza il suo sogno ad un prezzo altissimo.

L’apprezzatissima conduttrice romana, raggiunti i quarant’anni, pare aver realizzato un altro sogno della sua vita: visitare la Lapponia. La Blasi a quanto pare, oltre a desiderare una bella famiglia e una carriera nel mondo dello spettacolo, cose che come sappiamo ha, voleva da sempre recarsi nella terra di Babbo Natale.

Finalmente, proprio a ridosso dell’inizio del mese natalizio, si è finalmente recata nel meraviglioso luogo nella Finlandia settentrionale; ma sapete quanto costa il resort in cui ha deciso di soggiornare? Le cifre sono veramente da urlo, anche se lei non ha problemi nel coprirle.

Ilary Blasi shock nel resort, quanto costa il suo soggiorno in Lapponia

A sorpresa, la conduttrice romana non è partita in compagnia della sua famiglia, quindi con Totti e con i sue tre figli, ma con altri due amici; ad accompagnarla in questo viaggio da sogno quindi Luca Tommassini, con cui ha stretto amicizia grazie al suo ultimo programma, Star in the star, ed Ennio Meloni, autore tv con cui condivide ormai da anni una bellissima amicizia.

I tre si stanno dunque divertendo in un luogo veramente da favola, con tantissime renne a fargli compagnia, paesaggi mozzafiato e la possibilità di vedere dal vivo l’aurora boreale. Ma quanto costa il soggiorno?

I tre, per questa vacanza, hanno scelto il Northern Lights Village, soggiornando in un originale villaggio di igloo con tetto di vetro; dalla bellissima location si può ammirare lo spettacolare panorama finlandese, ammirando le stelle e l’aurora boreale comodamente sdraiati sul proprio letto nell’igloo.

Ogni cabina del resort di lusso è infatti dotata di un tetto in vetro che offre la vista all’esterno; grazie al tetto riscaldato al laser la neve che si accumula sopra viene automaticamente eliminata. La grandezza di ogni igloo è di 29 metri quadrati, con un bagno ensuite, wifi e tutti i servizi che un classico hotel di lusso può avere.

Leggi anche –> Sabrina Salerno: super sensuale su Instagram, fa impazzire il web

Oltre ai vari igloo immersi nella neve, nel resort è presente un ristorante, un negozio e la spa, che svettano intorno ai boschi selvaggi del paesaggio circostante; organizzate inoltre varie iniziative, compreso l’ambito tour alla ricerca dell’Aurora Boreale che la stessa Ilary ha vissuto.

Leggi anche –> Il paradiso delle Signore: Tina scopre mamma Agnese ed Armando insieme

Proprio visti i vari confort che offre, il Northern Lights Village non è sicuramente economico; nonostante offra varie tipologie di soggiorno, probabilmente quello scelto dalla Blasi parte da 1.438 euro a persona per ogni singola notte passata nell’igloo.