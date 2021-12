Natale: ricetta del tronchetto facile da realizzare e stupendo da portare

Vediamo insieme questa interessante e facile ricetta che potete realizzare per il periodo natalizio, che vi farà fare un figurone!

Il Natale è praticamente alle porte, e perchè non sperimentiamo una ricetta facilissima da fare che lascerà i vostri ospiti senza parole?

Eccola quindi, e siamo certi che anche presentandovi a casa di qualcuno farete un incredibile figurone.

Iniziamo con il dire che il tronchetto di Natale è un’idea molto carina che ritroviamo in tantissimi libri di ricette, e sembra essere nato in Francia.

Tronchetti di Natale: ricetta facile e dal successo assicurato

La sua preparazione può essere più difficile o meno, perchè dobbiamo utilizzare la pasta sfoglia, che possiamo comprare già pronta al supermercato oppure realizzare noi, in base alle nostre abilità e al nostro tempo a disposizione.

Iniziamo però con gli ingredienti necessari per fare tutto noi:

330 gr di zucchero

260 gr di farina

5 tuorli

zucchero a velo

6 uova

1 bustina lievito istantaneo

200 gr di burro

1 pizzico di sale

100 gr di cioccolato fondente

500 ml di latte intero

Ecco quindi la preparazione, passo dopo passo, iniziamo con preparare la crema per la copertura dove dobbiamo sbattere 2 tuorli ed unire lo sciroppo che abbiamo precedentemente preparato con 4 cucchiai di zucchero e dell’acqua, aggiungiamo poi il burro ed il cioccolato fuso.

Per quanto riguarda invece la pasta, mettiamo i 6 tuorli in una terrina abbastanza grande sbattiamoli con una frusta ed aggiungiamo 100 grammi di zucchero e poco sale.

Amalgamiamo bene il tutto con la farina ed il lievito, aggiungiamo un po’ per volta anche gli albumi montati a neve, fino alla fine di tutti gli ingredienti.

Adesso mettiamo l’impasto che abbiamo ottenuto in una piastra da forno foderata con carta da forno e mettiamola in forno a 180 gradi per 20-25 minuti, ovviamente il forno deve essere già caldo.

Prepariamo adesso la crema pasticciera con i tuorli, lo zucchero e la farina, e poi il latte, alla fine aggiungiamo il cioccolato fuso.

Una volta sfornato il nostro dolce, rovesciamolo su un canovaccio e togliamo la carta forno, spalmiamo quindi la nostra crema pasticciera al cioccolato.

Iniziamo arrotolando la pasta e tagliamola con un taglio obliquo ad un terzo della sua lunghezza ed accostiamo la parte tolta sul lato del tronchetto.

Rivestiamo quindi il nostro dolce con la crema al cioccolato e facciamo con la forchetta delle linee in modo tale che sembrino le venature dell’albero.

Tocco finale, spolveriamo lo zucchero a velo a volontà così sembrerà che abbia nevicato sul nostro tronchetto in perfetto stile natalizio.