Stai già pensando a come apparecchiare la tua tavola nel giorno di Natale? con questi consigli farai un figurone ed è tutto economico. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il Natale è sempre più vicino e probabilmente stai già pensando a come organizzare il pranzo con i parenti, questa volta non ci soffermeremo sulle ricette ma su come apparecchiare una bellissima tavola per festeggiare queste splendide feste.

Se vuoi fare in modo che la tua giornata di Natale sia perfetta continua a leggere i nostri consigli su come organizzare al meglio un momento unico e straordinario come quello del giorno di Natale.

Sicuramente farai un gran figurone e tutti vorranno sapere come hai fatto a e ovviamente spendendo pochissimo.

Vediamo nel dettaglio i consigli per una tavola impeccabile.

Ecco come apparecchiare la vostra tavola nel giorno di Natale

Il conto alla rovescia è cominciato, mancano sempre meno giorni al Natale così come al fatidico pranzo o cena con i parenti. Ovviamente rappresentano un momento unico ed indimenticabile da passare con chi amiamo ma avete già pensato a come apparecchiare la tavola?

Ecco alcuni consigli per rinnovare le vostre tavole Natalizie:

1 – Un tocco d’oro: Sicuramente un po’ di sfarzo a Natale non guasta mai, quindi cosa c’è di meglio di una bella tovaglia con i dettagli in oro? un po’ di lusso è quasi d’obbligo. Quindi sbizzarritevi unite i colori del Natale, ovvero il rosso e il verde all’oro e gustatevi i complimenti dei parenti.

2 – Rosso, il grande classico: il colore del Natale è sicuramente il rosso, da sempre considerato di buon auspicio. Quindi ricordatevi di mettere dei dettagli rossi nella vostra tavola come un nastrino rosso per legare il tovagliolo.

3 – L’argenteria di famiglia: A Natale la famiglia si riunisce e cosa c’è di meglio del richiamare questa festività con l’argenteria della nonna? ebbene invece lasciarla in vetrinetta utilizzatela per addobbare la vostra tavola.

4 – Il tartan: è un tessuto che richiama sicuramente il Natale ma anche molto elegante, vi farà fare sicuramente un figurone. Se il vostro è un arredo classico, optate per i due colori intramontabili e vero simbolo del Natale: il rosso e il verde.

5 – Melagrana, il frutto irrinunciabile: una decorazione che da sempre piace proprio a tutti e che soprattutto evoca subito l’idea del Natale. Nulla di più semplice che mettere il frutto come decorazione sulla tavola. Ma non solo, provate anche con candele e pigne vedrete che effetto pazzesco.

6 – Fai da te natalizio: la tendenza per queste Feste è quella di rendere più sentito e allegro il nostro Natale con decorazioni fatte a mano da realizzare tutti insieme coinvolgendo anche i più piccoli. Bastano piccole cose, dai decori fatti con cotone e ovatta, alle ghirlande realizzate con pigne dipinte in oro e argento, o ancora ai centrotavola ottenuti posizionando arance e fili argentati o ancora piccoli recipienti di vetro ove sistemare con eleganza le palline, rosse e oro o del colore che più ci piace. Creatività e fantasia stimolano il buonumore e aiutano a mettere da parte i pensieri tristi, almeno per poco.

Voi cosa ne pensate? vi piacerebbe apparecchiare la vostra tavola in questo modo?