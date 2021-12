4 Ristoranti, scoppia la bomba mediatica sul programma di Alessandro Borghese: critiche sui social per la puntata nell’Astigiano, “ha sputato due volte nel piatto“. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Alessandro Borghese è sicuramente uno degli chef più apprezzati in Italia, il pubblico a casa ha imparato a conoscerlo grazie al suo programma di punta 4 Ristoranti.

La trasmissione di Borghese è seguitissima e il format è molto divertente e coinvolgente: 4 ristoratori si sfidano tra loro mettendosi alla prova e solo dopo aver assaggiato le portate di ogni ristorante devono dare un voto alla qualità del cibo, alla location, al servizio e al conto.

Ma non solo anche Alessandro Borghese deve dare un voto complessivo ai 4 commensali, chi vince si porta a casa una bella somma di denaro con cui può portare migliorie al proprio ristorante.

Qualche ora fa è scoppiato il caos proprio su una puntata di 4 Ristoranti, stiamo parlando di quella che ha fatto tappa nei locali dell’Astigiano. A quanto sembra uno dei ristoratori, ovvero Fabio Fassio, sarebbe finito al centro di una bomba mediatica per via di un atteggiamento piuttosto aggressivo durante l’esaminazione del suo ristorante.

A far scoppiare il caos sul web è stato lo scontro verbale tra i commensali e soprattutto l’atteggiamento di Fassio nei confronti del programma. Il proprietario dell’osteria La signora in rosso ha spiegato la sua versione dei fatti a Fanpage in cui ha raccontato cosa è successo durante la trasmissione.

Nel particolare ha spiegato la questione del capello finito nel piatto della collega Manuela Scavino (titolare dell’Enoteca Gastronomica Civico 15) e quella dei tanto criticati sputi nel piatto.

Vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

4 Ristoranti: caos in puntata tra sputi e capelli nel piatto

Nella puntata d 4 Ristoranti ambientata nell’Astigiano è scoppiata una vera e propria bufera mediatica. Come dicevamo i toni si sono piuttosto accesi quando il signor Fabio Fassio è stato criticato nel suo ristorante dopo che una commensale ha trovato nel suo piatti un capello.

Il proprietario dell’osteria La signora in rosso ha spiegato come sono andate le cose e le sue parole sono state “la signora si accorge della presenza del capello, che comunque non era nella pietanza, ma sul bordo del piatto. Come ci è finito? Onestamente non lo so, ma io sono calvo, così come il cameriere che lo ha servito ed entrambi i cuochi in cucina. La signora stessa ha ammesso che potesse anche trattarsi di un suo capelli“.

Ma non è finita qui perché dopo la vicenda del capello il dramma si è spostato in un altro ristorante, ovvero quello di Daniela Solive della Premiata osteria dei fiori, in questo contesto il signor Fassio ha inziato a criticare i piatti della collega esclamato “Questi agnolotti di coniglio sanno di sudore di cane” ma non solo all’Agriturismo La Tère Ruse ha persino sputato nel piatto.

Insomma il web ha iniziato a inveire contro il ristoratore, lui ha provato a scusarsi ma con scarsi risultati. Voi cosa ne pensate?