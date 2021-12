Moltissimi telespettatori del Gf Vip vanno pazzi per lo stile di Soleil Sorge. Le scarpe pelose dell’influencer hanno conquistato il pubblico.

Nella puntata di ieri sera è successo qualcosa di sconvolgente: Alex Belli ha definitivamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Finisce quindi questa strana fiction che ha visto coinvolti l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge. Il pubblico non è mai stato attratto da questa storia al limite dell’assurdo, in cui la dinamica era alimentata da provocazioni e discussioni a dir poco paradossali. La reazione della Sorge all’addio di Belli è stata altrettanto assurda: molti l’hanno accusata di aver recitato, di “piangere senza lacrime” e di recitare una per la peggiore soap della storia.

Questo Gf Vip non sta riscontrando il successo sperato da Mediaset, i vipponi sembrano faticare a legare veramente, amicizie e amori non esprimono la minima emozione, tanto che molti telespettatori cominciano a pensare che ogni dinamica di questa edizione sia pilotata dalla redazione. Insomma, riusciranno i volti del programma a cambiare l’opinione dell’attuale trasmissione? Staremo a vedere.

Qualcosa che però non lascia adito a critiche sono gli outfit dei vip, in particolare di Soleil Sorge. Le sue scarpe pelose hanno letteralmente fatto impazzire il web, il costo è a dir poco stellare!

Soleil Sorge – Ecco il prezzo delle scarpe pelose

Gli outfit della influencer italo-americana stanno facendo impazzire il web, dai vestiti lunghi e particolari, al completo animalier indossato nella puntata di ieri sera. Soleil forse non sarà una grande attrice, ma sa indossare ogni minimo capo alla perfezione. In particolare, sono state le scarpe di peluche verde a stuzzicare la curiosità delle telespettatrici. Tuttavia, essere un capo abbastanza eccentrico, forse conoscerne il reale prezzo vi farà passare la voglia di acquistarlo.

Le scarpe pelose, indossate in più di un’occasione, vengono per 250€ e sono molto di moda in questo periodo tra le influencer. Essendo però un capo molto particolare, forse poco adatto alla vita di tutti i giorni, forse sono più adatte per un contesto televisivo, più che per andare al lavoro. Voi sareste disposte a spendere 250€ per queste particolarissime ed originali scarpe?