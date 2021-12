Bicchiere di vetro: quando si rompe non commettere questo errore!

Vediamo insieme l’errore che tutti noi commettiamo quando si rompe un bicchiere di vetro, ovviamente in buona fede!

A chi non è mai successo che un bicchiere di vetro, al quale magari teniamo anche molto non ci scivoli dalle mani, perchè magari bagnato e si rompa in tanti pezzi.

Sicuramente a tuti è capitato almeno una volta, ma non volendo abbiamo commesso un errore, cerchiamo di capire meglio in che senso.

LEGGI ANCHE —> Segni zodiacali: ecco quelli da evitare nel corso del 2022

Potrebbe essere anche uno specchio che si rompe, o magari una tazzina, o un piatto di ceramica, ed una volta che abbiamo raccolto tutto, prendiamo e buttiamo nel contenitore del vetro.

Bicchieri rotti: dove si buttano?

Ma questo è assolutamente sbagliatissimo da fare, perchè tutti questi sono scarti che non si possono riciclare e di conseguenza non è quello il contenitore della differenziata corretto.

In quello del vetro, possiamo infatti mettere sia le bottiglie che i barattoli, ma non i bicchieri che vanno gettati nell’indifferenziata.

Il motivo che c’è dietro a questa precisazione è che oltre al vetro ci sono altri materiali come la sabbia, la coda ed il calce, oltre ad altri materiali che non si possono ancora riciclare.

Se li mettiamo infatti nel contenitore del vetro, questo potrebbe causare dei problemi quando si farà il riciclaggio con l’intero lotto in oggetto.

Il vetro è solamente quello che porta la dicitura VE, mentre gli altri, ovvero GL, 70, 71, e 72 sono materiali di vetro ma da imballaggio.

LEGGI ANCHE —> Natale: biscotti di Babbo Natale facilissimi e dal risultato shock

Nel vetro, poi ricordiamoci anche che ci sono altre cose che pensiamo possano essere gettate in quel contenitore ma che poi non è assolutamente così, ovvero:

lampadine rotte

vetri di finestre

calici e bicchieri di cristallo

oggetti di porcellana di varia natura

schermi di pc, smartphone e tablet.

Quindi cerchiamo di fare il massimo dell’attenzione possibile quando dobbiamo gettare qualcosa nel contenitore della differenziata ed in caso di qualsiasi dubbio controlliamo sempre prima, magari anche su internet.

Siamo sicuri che dopo questo articolo, che in molto davano per scontato gettare i bicchieri rotti nel vetro, farete massima attenzione.