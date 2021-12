Il Natale è sempre più vicino e tra i regali più graditi ci sono sicuramente i dolci: ecco dei biscotti buonissimi e facili da preparare.

Il Natale si avvicina e un regalo originale potrebbe consistere nel donare dei dolcetti realizzati con le vostre abili mani. Questi biscotti sono adatti ad ogni occasione natalizia, sia da proporre durante il pranzo di famiglia, sia che li si voglia regalare per il 25 dicembre. Sul sito di ricette checucino.it trovi tantissime altre ricette per realizzare piatti squisiti come questi biscotti.

Ricorda sempre chedelle ricette che realizzi, ciò che apprezzeranno i vostri amici e parenti sono l’amore impiegato per realizzarle e – soprattutto – la vostra creatività.

Vediamo insieme il procedimento per preparare questi buonissimi biscotti di Santa Claus.

Ricetta biscotti di Babbo Natale

Ingredienti:

90g di burro

100g di zucchero

1 uovo

200g di farina 00

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

1 pizzico di sale

Per la decorazione:

100g di pasta di zucchero

100g di mascarpone

50g di zucchero a velo

gocce di cioccolato

Preparazione

Prima di tutto amalgamate burro, zucchero, uovo e vaniglia. A questo punto, unite la farina, il lievito e il sale. Lavorate il composto fino a renderlo omogeneo, dopodiché avvolgete il panetto con della pellicola e lasciatelo riposare in frigo per minimo 30 minuti.

Trascorso il tempo, stendete la frolla sul piano di lavoro, fino a raggiungere 3-4 mm di spessore. Prendete una formina tonda e create i biscotti. Posizionateli su una teglia rivestita con carta da forno, cuocete a 180 gradi – forno ventilato – per 10-12 minuti (fino a quando i bordi non saranno dorati).

Prepariamo ora il frosting per la decorazione: unite il mascarpone e lo zucchero a velo, fino ad ottenere una crema uniforme. Stendete la pasta da zucchero, fino a renderla molto sottile. Ricavate poi dei cerchietti per formare il cappello di Babbo Natale. Tagliate il cerchietto a metà e adagiate le due sezioni sui biscotti, utilizzando la crema al mascarpone per attaccarli (un velo molto molto sottile).

A questo punto, prendete la sac a poche e create la decorazione, in modo da realizzare la barba e le sopracciglia del buon vecchio Babbo. Utilizzate poi due gocce di cioccolato per ricreare gli occhi. Il gioco è fatto e i vostri biscotti dolcissimi sono pronti!