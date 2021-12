Segni zodiacali, ecco quali sono quelli da evitare nel corso del 2022 per le stelle: preparatevi al nuovo anno facendo attenzione.

Manca veramente pochissimo alle festività natalizie e, dunque, anche alla fine di questo 2021; belli o brutti che siano, sicuramente anche quest’anno ha lasciato in noi diversi ricordi.

C’è molta curiosità però su cosa accadrà nel prossimo 2022, con tantissime speranze riposte per questa nuova partenza; in molti, sono già pronti a consultare l’oroscopo per capire cosa c’è in serbo per loro secondo le stelle.

Ecco quali sono i segni che sarebbe meglio evitare nel corso del prossimo 2022 per evitare la sfortuna: continuate a leggere per capire quali sono da evitare per il vostro segno.

Segni zodiacali, quali sono quelli da evitare nel corso del prossimo 2022

Come ogni anno, la sorte per le stelle sembra sorridere ad alcuni segni, mentre ad altri meno; anche per questo, bisogna stare attenti ai vari incontri con gli altri segni. Partendo con ordine, a quanto pare i nati sotto il segno dell’Ariete (solitamente molto istintivi e passionali, che amano avere il controllo della situazione) non avranno un buon feeling ad esempio col Capricorno, mentre al contrario potranno intrattenere buoni rapporti con Bilancia e Vergine.

Anche il Toro, che dovrebbe comunque avere in linea generale della buona fortuna, deve stare attento a determinati rapporti, questa volta però coi nati sotto il segno del Cancro; corsia preferenziale invece per relazioni di qualsiasi genere come Vergine e Leone.

Il Gemelli, come ben sappiamo, ha un umore molto altalenante, passando dall’essere molto socievole all’avere invece dei comportamenti piuttosto scontrosi. Nel prossimo anno dovrà necessariamente circondarsi da persone nate sotto il segno dell’Ariete o dell’Acquario, capaci di tenere i suoi ritmi; allontanarsi invece assolutamente dal Leone per evitare problemi.

Il Cancro, come già visto, oltre al Gemelli e al Toro dovrà fare attenzione al Sagittario, mentre dovrebbe optare per la compagnia di Capricorno e pesci; i nati sotto il segno del Cancro sono generalmente lunatici, anche se nelle giuste condizioni sono dotati di una dolcezza e di un’empatia fuori dal comune.

Il Leone, che avrà subito molta fortuna già a partire da questi ultimi giorni di dicembre, deve evitare necessariamente nel 2022 la Vergine, focalizzando le sue energie sui rapporti con l’Ariete e la Bilancia.

Tantissima fortuna invece per i segni fino ad ora non menzionati. Per la Vergine, il 2022 sarà un anno ricco di gioie e fortune, anche se sarà necessario circondarsi delle persone giuste: largo a Toro e Pesci, mentre meglio evitare il Leone.

Segno per eccellenza dell’equilibrio, il 2022 potrebbe portare alla Bilancia qualche problema con il Sagittario; intesa inattesa prevista invece con l’Acquario, l’Ariete oppure un’altra Bilancia.

Passando ai nati sotto il segno dello Scorpione, si deve fare attenzione ai rapporti con lo stesso segno oppure come detto con l’Ariete, con cui lo scontro appare dietro l’angolo; al contrario, molta fiducia per gli incontri con il Leone e la Bilancia. Il Sagittario dovrebbe evitare il Cancro e approfittare della compagnia dei Gemelli, dell’Ariete o di altri Sagittario.

Grande fortuna in amore nel prossimo anno per il Capricorno, che potrebbe formare una bella coppia con Scorpione e Toro, ma quasi certamente non con l’Ariete. L’Acquario potrebbe invece entrare in sintonia con i Gemelli e la Bilancia, mentre per qualcosa con l’indeciso Toro pare non esserci speranza.

Per chiudere con l’oroscopo, tanta positività in arrivo per i Pesci, purché si costruisca qualcosa coi giusti segni; assolutamente da evitare il Leone, mentre grande gioia per i rapporti con Bilancia e Scorpione.