Domenica In anticipazioni: tra i tanti personaggi anche Monica Bellucci

Domenica In anticipazioni, anche Monica Bellucci in studio da Mara Venier: ecco chi saranno tutti gli ospiti di questo week end.

Anche quest’anno la storica trasmissione di Rai 1 ( ideato ormai più di quarant’anni fa dal compianto Corrado) sta facendo il pieno di ascolti, con Mara Venier ancora saldamente al timone della conduzione, in attesa di capire cosa succederà il prossimo anno.

Mentre Francesca Fialdini sembra essere l’indiziata numero uno per sostituire “la zia”, che ormai comincia ad avere i suoi anni e i suoi affanni, la Venier continua ad intervistare sensazionali ospiti. Per questo week end previsti ancora una volta nomi altisonanti nello studio di Rai 1, tra cui quello dell’attrice Monica Bellucci; ecco chi ci sarà insieme a lei.

Domenica In anticipazioni, gli ospiti di questo week end

Grandissimi ospiti anche per questo nuovo appuntamento col programma, l’ultimo prima delle festività natalizie; come detto, stando anche alle anticipazioni riportate da TvBlo, la Venier intervisterà Monica Bellucci.

L’attrice, simbolo da anni di bellezza e acclamata in tutto il mondo, solamente la scorsa settimana si è messa in gioco a Ballando con le stelle, diventando ballerina per una notte; questa nuova intervista appassionerà sicuramente tutti i telespettatori di Rai 1.

Sex symbol sin dagli anni ‘2000, la Bellucci ha recitato in successi internazionali come La passione di Cristo, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, Malèna e Dracula di Bram Stoker; oltre che col plauso della critica e del pubblico, il suo talento è stato premiato con numerosi riconoscimenti.

I nomi bomba non si fermano però a quello di Monica Bellucci. In questa puntata del 19 dicembre, in onda come al solito a partire dalle 14:00, sarà presente in studio anche Zucchero; dopo il collegamento dello scorso anno da casa, questa volta il cantautore sarà di nuovo in studio, dando prova come sempre del suo talento musicale.

In vista della finale di sabato del programma di Milly Carlucci, a Domenica In ci sarà sicuramente spazio anche per Ballando con le stelle, con le voci dei protagonisti più apprezzati dal pubblico; spazio poi al gioco del Musichiere e ad altri nomi a sorpresa ancora tenuti nascosti.

Senza dubbio quindi, anche quello di domenica 19 si prospetta un appuntamento imperdibile su Rai 1; ancora una volta, previste tante emozioni e anche tanto divertimento.