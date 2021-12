Agenzia delle entrate: se avete ricevuto una email così non apritela è una truffa!

Vediamo insieme di che tipo di email stiamo parlando che non va assolutamente aperta se l’abbiamo ricevuta sulla nostra posta elettronica.

Purtroppo molto spesso la nostra casella email viene spesso bombardata da mille cose, alcune sono molto importanti, mente altre ovviamente meno.

Riceviamo infatti molto spesso varie email dai servizi che abbiamo sottoscritto, o semplicemente della pubblicità, ma in questo caso bisogna fare molta attenzione, stiamo parlando di una email che ha come oggetto l’Agenzia delle entrate, ma così non è veramente!.

Molto spesso gli indirizzi email dalla quale riceviamo queste email che non sono certamente reali, arrivano da indirizzi molto simili, se non prestiamo la massima attenzione.

Agenzia delle entrate: ecco l’email truffa

In questi giorni, infatti, sta girando una email dove un sedicente direttore dell’agenzia invita a recarsi presso il proprio sportello bancario o ufficio postale con il foglio che va stampato dall’allegato presente nell’email ricevuta.

Ma ovviamente non è assolutamente vero, si tratta purtroppo di una truffa che sta circolando in rete.

Come ha spiegato la stessa Agenzia, non è stata inviata da loro, ma se proviamo ad aprirla può danneggiarci il computer o togliere le informazioni personali che ci sono contenute al suo interno.

Quindi se l’abbiamo ricevuto, mettiamola nel nostro cestino e non scarichiamo assolutamente l’allegato presente.

Ricordiamo sempre che l’Agenzia delle Entrate non invia mai per email una comunicazione di questo genere, e se abbiamo qualsiasi tipo di subbio possiamo contattare direttamente il loro call center e chiedere cosa sta succedendo ed in caso segnalare quello che avete ricevuto.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si trova una sezione “Focus sul phishing” direttamente sul sito dell’ente, dove ci sono sempre gli avvisi delle email truffa in circolazione.

Mi raccomando per qualsiasi dubbio contattate sempre il numero dedicato, e chiedete sempre informazioni per ogni cosa che non vi torna, prima di aprire qualsiasi email.