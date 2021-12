Achille Lauro ed il gesto che commuove tutti, eccolo!

Achille Lauro, arriva il gesto che commuove veramente tutti quanti: ecco cosa ha fatto il cantante in vista dell’arrivo del Natale.

Il cantante romano, specie dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con Rolls Royce, ha avuto un successo dirompente; tra i cantanti più seguiti del panorama musicale italiano, oltre a vendere tantissimi dischi ha recentemente realizzato il singolo di successo Mille (con Fedez e Orietta Berti) nonché partecipato a Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Nel reality show di Amazon Prime Video, Lauro si è dato alla fuga insieme al collega e amico Boss Doms, facendo ancor di più innamorare tutto il pubblico di lui; in vista del Natale, arriva ora un gesto che commuove veramente tutti quanti.

Achille Lauro, il gesto che commuove proprio tutti: cosa ha fatto il cantante

Più volte criticato per i testi delle sue canzoni, nonché per il suo atteggiamento provocatorio e fuori dalle righe (che dà fastidio solamente ad una società rigida e patriarcale) Lauro ha dimostrato mese dopo mese di essere ben diverso dalle etichette che hanno cercato di attaccargli addosso.

L’ultima “trovata” del cantante romano ha visto coinvolti i bambini, nello specifico alcuni piccoli pazienti di un ospedale di Milano. Lauro, in pieno clima natalizio, ha deciso di svolgere le funzioni di Babbo Natale portando tanti regali ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a San Donato Milanese alcuni regali.

Tanti pacchetti consegnati ai piccoli malati, contenenti giochi e molto altri; in un clima di festa e allegria, Achille ha scattato diversi selfie per celebrare il momento gioioso tra tanta sofferenza.

Per qualche ora, i 22 piccoli degenti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da diversi paesi stranieri come Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania, hanno potuto scordarsi di essere in un ospedale e respirare un clima di festa.

Il cantante non si è fermato però solamente alla consegna di regali, un gesto comunque oltre che simbolico anche concretamente rilevante; direttamente all’ospedale, ha consegnato un sostanzioso assegno da 100mila dollari, raccolti nel corso di uno speciale evento avvenuto lo scorso 7 dicembre.

Per l’occasione, Lauro ha cantato i migliori brani del suo repertorio facendo vedere a tutti le sue sensazioni e i battiti del suo cuore; rilevate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo, queste emozioni hanno dato vita ad un particolare quadro digitale, messo all’asta sulla piattaforma Crypto.com.

Anche in questo caso, i proventi della vendita verranno donati in beneficenza, nello specifico per l’acquisto di un ecocardio-color-doppler tridimensionale; mai come in questo caso, si può dire che con la sua musica oltre a fare arte abbia anche fatto del bene.