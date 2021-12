Sapete qual è il segreto della felicità? Ecco le sette parole magiche che vi doneranno serenità e pace interiore.

La felicità è uno stato d’animo agognato da ogni essere umano. Molti pensano che sia qualcosa di irraggiungibile e quindi si sviluppa, in un certo senso, una situazione di rassegnazione. Tuttavia, la felicità va cercata, alimentata, stimolata e bisogna avere fiducia in essa. Solo quando riuscirete a fare pace con la vostra interiorità, potrete essere effettivamente felici e sereni. Ecco 7 mosse che vi aiuteranno a percorrere il cammino giusto!

LEGGI ANCHE —> Buon umore: come ritrovarlo nelle giornate buie con queste tecniche semplici

Le 7 parole magiche della felicità

Per essere felici bastano 7 semplici mosse: si dice che la felicità sia uno stato mentale; per alimentare e stimolare questa sensazione occorre nutrire la nostra pace interiore. Sarà molto più semplice di ciò che si possa pensare. Prima di tutto MUOVITI: spostati, muovi il corpo, rinnova la casa cambiando la posizione dei mobili, viaggia, vivi. Insomma, non rimanere per troppo tempo in una situazione di staticità. TOCCA: abbraccia le persone, bacia i tuoi cari, tocca le parti del tuo corpo che ami di più e accarezza in questo modo la tua anima. Sfiora la natura, i fiori, coccola il tuo cane e tocca tutto ciò che ti da una sensazione di benessere.

ASCOLTA: comunicare ed ascoltare il prossimo arricchisce l’anima, ci fa crescere e ci fa capire cosa vogliamo essere e cosa non vogliamo diventare. Apprendi, cerca di assorbire, ascolta, non sentire. SENTITI: non disdegnare il dolore, ma impara ad accettare ed accogliere tutte le tue sensazioni. Goditi la gioia, condividi la felicità, affronta la sofferenza e impara ad accettare ogni minima sfaccettatura delle tue emozioni.

LEGGI ANCHE —> La regina Elisabetta cerca un giardiniere: ecco l’incredibile stipendio!

FIDATI: lo scetticismo crea malessere, impara a fidarti di te, degli altri, di chi di ama, di ciò che percepisci. Se lo senti dentro le vene, probabilmente avrai ragione. Non cercare il marcio in tutto, ma fossilizzati sulle energie positive. INCONTRA: cerca di non recluderti nella solitudine, condividi il tuo cammino con persone che emanino energie positive, alimenta la tua crescita con anime belle e comunica a loro i tuoi momenti di gioia e di dolore. Apriti al mondo.

RICEVI: dare è un atto di generosità, ma ognuno ha il diritto di ricevere. Non giustificare sempre chi non ti dona niente, i rapporti devono essere bilaterali, diffida di chi assorbe troppo senza concedere niente. Ecco il segreto per essere felici, ripeti quindi le 7 parole magiche tutti i giorni, proprio come se fosse il tuo mantra.