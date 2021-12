Buon umore: come ritrovarlo nelle giornate buie con queste tecniche semplici

Buon umore, come ritrovarlo nelle giornate buie e senza sole come quelle invernali; ecco queste tecniche veramente semplici.

Le temperature rigide invernali non sono facili da affrontare non soltanto per gli animali e per la vegetazione, ma anche per noi esseri umani; nello specifico, nonostante non ci manchino (in linea di massima) i comfort per stare riparati e al caldo, soffriamo le giornate piovose e nuvolose.

Un tempo del genere può infatti causarci spesso la perdita del buon umore, rendendoci molto più irritabili del solito oppure semplicemente più tristi e fiacchi, senza nessun entusiasmo nell’affrontare la giornata.

Ma come ritrovare il buon umore anche quando fuori fa freddo e non c’è il sole, oppure quando c’è un forte temporale? Ecco come fare con queste tecniche veramente semplici.

Buon umore, come ritrovarlo con queste semplici tecniche

Nonostante il periodo invernale possa intristirci, non dobbiamo comunque farci abbattere ma, anzi, sfruttare la situazione per apprezzare ancora di più i momenti di gioia, soprattutto creandoli.

Diventa fondamentale allora provare comunque a sforzarsi di uscire, anche se le rigide temperature potrebbero scoraggiarti; le sorprese sono dietro l’angolo e vale la pena di esplorare l’ambiente circostante.

Se si sceglie di stare a casa invece, allora si possono sfruttare le lunghe serate invernali per scambiarsi effusioni e dolci coccole, oppure semplicemente godersi degli indimenticabili momenti fatti tutti per noi; accendere candele e preparare gustose cene nel caldo della propria casa possono aiutare a rendere la serata un momento speciale.

D’inverno ci capita poi di essere molto meno attivi rispetto a quanto lo saremmo in estate; perché allora non sfruttare questo tempo per leggere nel tepore domestico un bel libro, oppure recuperare un film o riflettere di più su noi stessi? Tutto tempo prezioso, in attesa di tornare all’avventura con le giornate più lunghe e più calde.

Anche durante i periodi più bui della vita, così come dell’anno, è importante sviluppare sempre un senso di gratitudine: visto che il sole c’è poco, impariamo ad essere grati quando capitano delle giornate soleggiate d’inverno e sfruttiamole al massimo. In questo modo, potremo sicuramente godere di più della luce quando con la primavera e l’estate tornerà ad illuminare le nostre frenetiche giornate.

Per quanto il tempo atmosferico possa influenzarci, alla fine la luce più splendente la troviamo sempre in noi stessi; cerchiamo di coltivarla e alimentarla in ogni periodo dell’anno.