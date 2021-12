Tommaso Zorzi derubato: ecco cosa è successo e cosa hanno preso

Tommaso Zorzi è stato derubato: ecco cosa è successo all’imprenditore e influencer e cosa hanno preso i ladri.

Classe ’95 , Tommaso ha iniziato molto presto a darsi da fare lanciando nel 2016 prima l’app FashTime, poi la linea di accessori AristoPop, anche aiutato dall’essere il figlio di Lorenzo Zorzi, titolare di due aziende pubblicitarie.

Ottenendo grande popolarità, si è fatto un nome anche in tv partecipando come concorrente di programmi come Dance Dance Dance e Pechino Express, ma anche come opinionista e conduttore di programmi come La pupa e il secchione e viceversa, Adoro! insieme a Giulia Salemi.

La scossa definitiva alla sua carriera arriva però con la partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno, vinto da Zorzi. Il successo lo ha reso però un obiettivo prediletto anche per i ladri; l’influencer è stato infatti di recente vittima di un furto.

Tommaso Zorzi derubato, cosa è successo e cosa hanno preso i ladri

A comunicare la notizia del furto è Dagospia, che spiega come il conduttore di Drag Race Italia abbia scoperto dello svaligiamento della sua abitazione a Milano dopo il ritorno da una vacanza a Taormina; i ladri sono entrati in casa ed hanno portato via diverse cose di valore.

Tra le cose di valore rubate, sempre a quanto comunica il portale diretto da Roberto D’Agostino, risulterebbe esserci anche la preziosissima collezione di borsette Hermes e Birkin dal valore spropositato.

Una brutta esperienza per Tommaso, che dopo una vacanza vissuta in piena allegria si è ritrovato con l’appartamento sottosopra e soprattutto senza alcuni dei suoi oggetti più cari.

Episodio sicuramente spiacevole, che comunque non va minimamente ad intaccare il periodo d’oro che sta vivendo l’ex-gieffino, che dopo la vittoria del reality è stato opinionista de L’Isola dei Famosi e, come detto, ora collabora con Discovery conducendo Drag Race Italia.

Leggi anche –> Can Yaman sarà co-conduttore al Festival di Sanremo? Ecco la verità

A gonfie vele anche la sua vita sentimentale: la sua relazione con Tommaso Stanzani, giovane ballerino che si è fatto notare al talent show Amici di Maria De Filippi, è più solida che mai. I due hanno avuto un primo approccio su Instagram, per poi organizzare un’uscita e far scattare la scintilla.

Leggi anche –> Wanda Nara: il dettaglio su Instagram che non hanno notato tutti!

Ospite negli scorsi mesi dalla Toffanin, Zorzi ha spiegato come quello che lo lega a Stanzani sia un amore puro e spensierato; Tommaso è felicissimo e non sarà di certo un furto a rovinargli questo momento.