L’autunno è quasi al termine ed è tempo di mangiare le ultime, deliziose, castagne: ecco come averle ottime ed in poco tempo

L’inverno praticamente alle porte, tra pochissimi giorni, infatti, inizierà la stagione più fredda dell’anno e dovremo rinunciare a deliziosi frutti come le buonissime castagne. Questi doni della natura sono il simbolo della stagione autunnale e spesso sono presenti sulle nostre tavole, creando colore, profumi e sapori deliziosi.

Prima di dire “arrivederci” a queste deliziose gemme della terra, possiamo provare a preparare le ultime castagne. In questo articolo vi mostriamo come averle ottime ed in poco tempo. In particolare, vi parliamo della ricetta delle castagne bollite. Una vera e propria prelibatezza.

Ricetta delle castagne bollite: ecco come averle ottime ed in poco tempo

Le castagne sono certamente tra gli alimenti più buoni da mangiare quando l’autunno è finalmente arrivato. Questi deliziosi frutti dell’albero di castagno rappresentano uno dei simboli autunnali, amati da grandi e piccini.

I modi per cucinare le castagne sono numerosi: ecco come averle ottime ed in poco tempo. Vi mostriamo, infatti, la ricetta delle castagne bollite. Non tutti sanno che le castagne, oltre a poter essere cotte sulla brace e in forno, possono essere cucinate anche bollite. Si tratta di una ricetta che non vi deluderà.

Ingredienti:

1kg di castagne;

2 foglie di alloro;

sale q.b.

Preparazione:

La ricetta delle castagne bollite è molto semplice. Prendete le vostre castagne e lavatele bene, facendo attenzione ad eliminare i possibili residui di terra. Una volta sciacquate con abbondante acqua, prendete una pentola abbastanza grande e capiente, in modo da poter contenere 1kg di castagne.

Successivamente, riempite la pentola con acqua fredda e lasciatele cuocere a fuoco medio per circa 40 minuti. Durante la cottura, aromatizzate le vostre castagne mettendo le 2 foglie di alloro e aggiungendo una quantità di sale a vostro piacimento.

Trascorsi i 40 minuti di cottura, procedete scolando le castagne e, successivamente, avvolgetele attorno ad un panno di cotone per asciugarle e, allo stesso tempo mantenerle umide, in modo da poterle sbucciare facilmente.

Quando sono ancora calde, sbucciate le castagne e mettete su un piatto abbastanza grande da poterle servire. Se non desiderate consumarle tutte e subito, potete conservare le castagne in appositi sacchetti sottovuoto o congelarle nei classici sacchetti per alimenti.