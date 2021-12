Federico Russo dei Cesaroni: ecco com’è diventato e dove rivederlo

Chi di voi non ricorda il mitico Federico Russo che ha partecipato al programma dei Cesaroni? Ma sapete com’è diventato oggi?

Tutti noi negli anni passati abbiamo seguito con il massimo dell’interesse la nota fiction dei Cesaroni, che è andata in onda per moltissimi anni.

Ma sapete come è diventato adesso e che cosa sta facendo nella vita? Scopriamo insieme rimarrete senza parole.

Per chi non lo sapesse, in questo momento possiamo vederlo all’opera direttamente sulla piattaforma di Netfliz.

Federico Russo: eccolo dopo i Cesaroni

Stiamo parlando di Federico Russo che tutti noi lo ricordiamo praticamente da bambino mentre partecipava ai Cesaroni, programma cult di alcun anni addietro.

La serie televisiva che lo vede tra i protagonisti si chiama Curon e va in onda da qualche mese.

Federico Russo oggi ha solamente 22 ma ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione quando era davvero piccolissimo ovvero nel 2004 con la serie Incantesimo e poi per ben 5 stagioni interpretando Mimmo dei Cesaroni.

Successivamente ha partecipato a vari programmi, come Alex & Co. su Disney Channel oppure in alcuni film.

Lo abbiamo visto, anche molto di recente sempre su Canale 5 con L’Isola di Pietro, dove l’attore protagonista era il grandissimo cantante Gianni Morandi.

Ma ecco che è iniziato il debutto su Netflix con la serie Curon, dove si parla di drama supernatural, accanto a lui troviamo l’attrice Valeria Bilello e Margherita Morchio.

Federico ha anche un canale Instagram ma non è molto attivo, e mostra solamente alcune piccole immagini della serie.

Molto probabilmente, la scelta di fare un personaggio così nettamente diverso a quelli che ha sempre interpretato da piccolo è per allontanare quella sorta di vestito che gli era stato cucito addosso come bambino simpatico e divertente.

E voi cosa ne pensate di come è diventato Federico Russo nel corso degli anni, passando da bambino simpatico ad interessante uomo? Avete mai visto una di queste puntate per quanto riguarda la serie Netflix.