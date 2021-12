Ecco alcuni “rimedi della nonna” molto utili per contrastare il problema delle vene varicose. Funzionano benissimo!

Quando si hanno problemi di circolazione potrebbe emergere il problema delle vene varicose. In questi casi è possibile che si crei un ristagno nelle valvole di queste vene, causando una dilatazione e, a volte, un vero e proprio rilievo.

Non è mai consigliabile sottovalutare questo problema ed è opportuno intervenire anche quando i sintomi sono blandi. Se ignorato, infatti, il disturbo potrebbe ripresentarsi e a lungo andare degenerare in problemi più complessi, come la flebite e l’insufficienza venosa.

Ecco i rimedi per le vene varicose

Quando si incontra il problema delle vene varicose è possibile ricorrere a numerosi rimedi non chirurgici. I consigli per intervenire sono parecchi tra cui quelli più generali, come controllare il proprio peso e condurre una vita salutare, oltre a fare regolare esercizio fisico.

Ad aumentare le possibilità di avere questo disturbo, infatti, un ruolo importante è ricoperto dall’obesità e da stili di vita estremamente sedentari. Proprio per questo, condurre una vita salutare e regolare attività fisica può ridurre di molto il manifestarsi delle vene varicose.

Esistono, inoltre alcuni rimedi naturali “della nonna” che possono aiutare moltissimo contro le vene varicose. Ci sono, infatti, gel, integratori e creme realizzate con principi attivi naturali che fungono da agenti protettivi per vene e capillari.

Tra i principi attivi più importanti ci sono sicuramente il Rusco, la Centella asiatica, la Vite rossa e l’Ippocastano. Spesso ai gel consigliati viene aggiunto il mentolo, in quanto è un elemento che riesce a dare sollievo e riduce la sensazione di gonfiore alle gambe.

Se invece volete ricorrere a rimedi differenti da quelli naturali, potete utilizzare le calze elastiche indicate per questo disturbo. Sono calze a compressione graduata, però non indicate per tutti i casi di vene varicose. Proprio per questo, prima di scegliere questo rimedio è necessario fare il doppler venoso, un esame utile ad approfondire quei casi di insufficienza venosa o in presenza di varici.

In ogni caso, prima di prendere qualsiasi scelta e assumere rimedi naturali è sempre caldamente consigliato ricorrere al consiglio del proprio medico.