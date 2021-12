Ecco le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d’Amore. Vanessa dimentica Max e ora ha in testa un altro

Ritornano le puntate di Tempesta d’Amore. Le anticipazioni parlano di quello che succederà negli episodi che andranno in onda dal 19 al 25 dicembre. Le aspettative da parte dei telespettatori saranno molto alte e sicuramente gli episodi di cui vi parleremo saranno tutt’altro che deludenti.

Secondo le anticipazioni, Vanessa dimentica Max e per lei ci sarà una vera e propria svolta d’amore. Nelle prossime puntate italiane, infatti, finalmente farà la conoscenza di Georg, il famoso schermidore, auto del libro regalato a Max. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni di Tempesta d’Amore: Vanessa dimentica Max e perde la testa per Georg

Si preannunciano puntate di fuoco quelle che andranno in onda tra il 19 e il 25 dicembre. La serie tv “Tempesta d’Amore” continuerà infatti a sorprendere i propri appassionati grazie alle splendide novità a cui andrà in conto Vanessa.

LEGGI ANCHE –> TEST: TROVA I PANTALONI DIVERSI, SEI SUPER INTELLIGENTE SE CI RIESCI!

La ragazza, infatti, dimentica Max e inizia ad avvicinarsi a Georg, il nuovo arrivato a Furstenhof. Vanessa, inizialmente cauta e un po’ intimorita ad avvicinarsi al nuovo arriva, ma presto perderà la testa per lo schermidore autore del libro regalato a Max.

Intanto Ariane, che arriverà a rassegnarsi per via della sua malattia, deciderà di confessare tutto ad Erik. Nella prossima puntata, Ariane avrà un malore sul lago nel momento in cui chiederà scusa all’ex marito Karl per averlo ucciso.

Per quanto riguarda le puntate tedesche di Tempesta d’Amore, le anticipazioni forniscono informazioni molto interessanti. Secondo le trame dei prossimi episodi della serie tv, ci saranno dei problemi per Ariane.

La ragazza, infatti, inizierà una relazione intrecciata con Robert, dopo però averlo separato da Cornelia. Tuttavia, tra Cornelia ed Erik scoppierà la passione. I due, infatti, dopo aver perso i rispettivi partner, si avvicineranno fino ad innamorarsi e ad iniziare una vera e propria relazione.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: COSA C’È DI STRANO NELLA FOTO? SOLAMENTE 1 PERSONA SU 5 INDOVINA!

Ma non è finita, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Robert non resterà indifferente sulla relazione appena nata dalla sua ex. Il ragazzo, infatti, si sentirà tradito da quella che è ormai la sua ex partner e si dimostrerà geloso di Erik.