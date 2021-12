Natale: l’applicazione che fa vedere dove si trova Babbo Natale

Natale, arriva l’applicazione che fa vedere dove si trova Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini: ecco i dettagli a riguardo.

Il Natale è ormai alle porte: le festività natalizie sono solitamente il periodo più atteso dell’anno, per la gioia capaci di portare. Nonostante qualcuno potrebbe sentirsi più triste del solito, perché solo oppure non felice della propria vita, solitamente questi sono giorni pieni di serenità e calore.

Questa storica festività cristiana, diventata ormai parte integrante della cultura occidentale e non solo, è soprattutto attesa da tutti i bambini; i più piccoli infatti attendono impazienti che, la notte fra il 24 e il 25 dicembre, Babbo Natale porti sotto il loro albero i doni richiesti.

Ma se ci fosse modo di seguire passo passo il percorso di Babbo Natale, dalla Lapponia fino alla nostra casa? Ecco l’app che ci indica il tragitto del personaggio più atteso dell’anno.

Natale, l’applicazione che indica dove si trova Babbo Natale

Per rendere più suggestivo il Natale e per portare ancor più divertimento, il North American Aerospace Defense Command (NORAD), ovvero il comando di difesa aerospaziale nordamericano, ha ideato un’app che permette di seguire il percorso di Babbo Natale.

Per tutto l’anno, il NORAD si occupa di difendere i cieli del Nord America e dunque seguendo eventuali traiettorie di aeroplani, missili, lanci spaziali; praticamente, viene monitorato il movimento di qualsiasi cosa voli dentro o nelle vicinanze del continente americano.

Dicembre è però un mese speciale e dunque l’attenzione del NORAD è rivolta anche al particolare viaggio in slitta di Babbo Natale, impegnato a volare nel cielo di tutto il mondo per distribuire i regali.

Contando sull’aiuto di 47 stazioni radar situate tra Canada e Alaska, il NORAD attiva il tracciamento della slitta di Babbo Natale, visibile attraverso la particolare luce emessa dal naso della famosa renna Rudolph.

A questo punto, il gioco è fatto: i bambini americani possono seguire il viaggio di Babbo Natale tenendo sotto controllo il suo percorso grazie all’app NORAD Tracks Santa, disponibile sia per dispositivi Android che per quelli Apple.

Se non si volesse scaricare l’applicazione, si può utilizzare in alternativa il sito web www.noradsanta.org, disponibile in diverse lingue (tra cui l’italiano); oltre ad offrire il tracciamento di Babbo Natale, presenti tantissimi giochi e altri contenuti a tema natalizio. Si può persino telefonare ai volontari che collaborano con NORAD, che daranno ulteriore informazioni ai bambini curiosi di avere ulteriori dettagli sul viaggio di Babbo Natale.

Ciliegina sulla torna, nella notte di Natale saranno direttamente i caccia dell’aeronautica statunitense e di quella canadese ad accogliere Babbo Natale con la sua slitta, portandolo al sicuro. Grazie al NORAD i bambini possono stare tranquilli: i loro regali arriveranno!