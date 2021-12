Wanda Nara: il dettaglio su Instagram che non hanno notato tutti!

Wanda Nara e quel dettaglio sul suo profilo Instagram che non tutti avevano notato prima: ecco svelati i dettagli a riguardo.

Nel bene o nel male, non passa un giorno dove non si parli di Wanda Nara. L’argentina, giunta alla ribalta nel nostro paese prima per il tradimento di Maxi Lopez con Mauro Icardi, poi per la particolare gestione della procura di suo marito, in questi anni si è presa la scena.

Modella, showgirl e influencer, Wanda non perde occasione per mostrare la sua bellezza, anche se in molti continuano ad accusarla di aver subito diversi interventi di chirurgia estetica.

Mentre coi suoi scatti continua ad alzare la temperatura anche d’inverno, sul suo profilo Instagram spunta un particolare dettaglio; in molti non ci avevano fatto caso, ma ecco spiegati tutti i retroscena.

Wanda Nara e il dettaglio particolare sul suo profilo Instagram: cosa succede

Con 10 milioni di follower, la Nara è a tutti gli effetti un’influencer, tra le più seguite anche nel nostro paese; come modella, collabora con i marchi più prestigiosi dell’alta moda, mentre continua a dedicarsi alle sue linee di cosmetici e, più di recente, alla sua nuova linea di costumi.

Sul suo profilo, pare però essere sparito il cognome del marito, Icardi, che ha sempre sfoggiato con orgoglio; alcuni hanno interpretato la situazione come una crisi col suo Mauro, di cui tra l’altro si parla da tempo, ma l’ipotesi è stata categoricamente smentita dall’argentina stessa.

Ospite al programma argentino Flor de Equipo, Wanda ha dichiarato come le ragioni dietro a questa scelta siano assolutamente altre. “Ho fatto richiesta a Instagram tempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata” spiega l’argentina; a quanto pare quindi, dietro ci sarebbero solamente ragioni di marketing, col doppio cognome che probabilmente avrebbe tolto visibilità a quel brand che sta creando col suo nome.

Tutto questo, tra l’altro, è stato avviato molto tempo prima che Maurito cedesse al fascino di China Suarez; a quanto pare, con l’attrice e cantante argentina si è trattato solamente di un bacio senza alcun senso.

In ogni caso, sempre di tradimento stiamo parlando e Icardi ha fatto di tutto per farsi perdonare, tra cui anche spendere 300 mila euro per una borsa da regalare a Wanda; certo, coi soldi guadagnati dal calciatore è molto più facile fare gesti simili, ma siamo sicuri basterà questo?

Al giorno d’oggi, tra i due pare che la situazione sia tornata alla normalità e la coppia è pronta a trascorrere le festività natalizie in argentina, in compagnia dei figli Constantino, Valentino, Benedicto, Isabella e Francesca.