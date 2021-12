Gli antiossidanti sono fantastici alleati nella lotta contro l’invecchiamento: scopriamo insieme quali sono gli alimenti che ne contengono di più!

Degli antiossidanti se ne sente spesso parlare: naturalmente contenuti in certe varietà di frutta e verdura, possono essere molto utili sia per la salute che per la nostra bellezza e assumerne una quantità adeguata ogni giorno è molto semplice! Ma in che alimenti se ne trova una concentrazione maggiore? E come funzionano precisamente gli antiossidanti? Vediamolo insieme.

I radicali liberi: cosa sono?

Per capire la funzione degli antiossidanti occorre innanzitutto fare un passo indietro e approfondire i tanto temuti radicali liberi. Essi sono molecole o atomi particolarmente reattivi, capaci di innescare reazioni a catena che, se non vengono fermate in tempo, finiscono col danneggiare le altre strutture cellulari. Tra i principali danni che possono causare, in caso di crescita incontrollata, ci sono l’invecchiamento delle cellule, gli effetti negativi sul sistema immunitario e persino una maggiore probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumori.

I radicali liberi si formano naturalmente nel nostro organismo ma possono anche essere prodotti da fattori esterni come l’inquinamento, il fumo, forte stress psicofisico, raggi ultravioletti, droghe o particolari farmaci.

Dato che non si può bloccarne la formazione fisiologica, il nostro corpo ha elaborato un proprio sistema di difese capace di neutralizzare buona parte degli effetti negativi associati alla produzione di radicali liberi. Alcune volte, però, questa auto-difesa non è sufficiente, ed è qui che entra in gioco il ruolo essenziale degli antiossidanti.

Gli antiossidanti

Gli antiossidanti sono per eccellenza il nemico numero uno dei radicali liberi, in grado di neutralizzare il loro effetto negativo sul nostro organismo. Qualche tipo di antiossidante viene prodotto in fisiologicamente dal nostro corpo, come il glutatione e il coenzima Q10, altri, invece, devono essere assunti tramite una corretta alimentazione.

Sono tante le sostanze che hanno proprietà antiossidanti e tra queste ci sono i carotenoidi, i polifenoli, le antocianine e la Vitamina E e C. Va da sé, quindi, che è di grandissima importanza sapere quali sono i cibi che ne contengono in maggiore quantità. Non lo sai? Scopriamolo insieme!

Antiossidanti, quali cibi scegliere?

Ogni giorno andrebbero consumate almeno 5 porzioni di frutta e verdura. Partendo da questo assunto, è bene ricordare che è però molto importante variare, per poter ottenere così sufficiente apporto di tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno.

Per quanto riguarda gli antiossidanti, i cibi ricchi di Vitamina C sono:

Agrumi

Kiwi

Spinaci

Bietole

Frutti rossi + fragole e ciliegie

Cavoli, broccoli

Gli alimenti invece con alte quantità di Vitamina E sono:

Mandorle

Avocado

Olio extravergine di oliva

inoltre, molto utili possono essere anche i pomodori, ricchi di betacarotene, licopene oltre che Vitamina C; la melagrana, contenente flavonoidi e acido ellagico; le bacche di Acai, con alta concentrazione di antocianine.

Anche l’uva rossa, grazie al resveratrolo, è ottima nella lotta contro i radicali liberi. Persino il cioccolato fondente, se assunto in quantità contenute, è un toccasana per la salute: fonte di tannini e flavonoidi, fornisce al nostro organismo anche potassio e magnesio, utili per la salute del cuore.

Ultimo, ma non per importanza, il tè verde: oltre che essere naturalmente ricchissimo di antiossidanti può dare beneficio anche alle nostra ossa, capelli, pelle e sistema immunitario.

