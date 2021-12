La regina Elisabetta cerca un giardiniere: ecco l’incredibile stipendio proposto a chi si occuperà della dimora di Windsor.

La nuova proposta di lavoro arriva niente meno da una dei sovrani più importanti al mondo, nonché la più longeva della storia: Elisabetta Alexandra Mary, figlia di Giorgio VI e conosciuta da tutti come Elisabetta II.

A quanto pare infatti, la monarca del Regno Unito starebbe cercando un nuovo giardiniere che si occupi dei giardini di Windosor, a cui vorrebbe dare totalmente una nuova immagine.

Sapete a quanto ammonterebbe la paga per questo ambitissimo lavoro? Non ci crederete mai quanto offre la regina come stipendio, una cifra veramente da capogiro.

Regina Elisabetta cerca giardiniere per Windsor, paga da sogno: ecco l’annuncio

Proprio sul sito di Buckingham Palace è stato pubblicato l’annuncio per il lavoro in questione; a quanto pare quindi allo staff di Windsor mancherebbe un giardiniere da inserire nella propria squadra.

L’opportunità viene definita eccezionale dallo stesso annuncio per la storia della dimora reale; i candidati possono mandare il proprio curriculum con tanto di referenze alla casella mail fornita.

Stando a quanto si legge, chi verrà scelto andrà ad unirsi alla squadra di giardinieri già presente, che lavora costantemente alla casa reale per mantenere e prendersi cura dei giardini, visitata da migliaia e migliaia di turisti durante tutto l’anno.

Nello specifico, il candidato sarà parte integrante del nuovo aspetto del giardino, piantando nuovi arbusti, bulbi e fiori stagionali, da curare e far crescere per abbellire un ambiente così suggestivo.

Come facilmente auspicabile, la regina si aspetta di avere dei giardini impeccabili e dunque la selezione sarà durissima; al tempo stesso, il nuovo giardiniere verrà gratificat

o con una paga da record che si aggira intorno alle 19.500 sterline per tutto l’anno, con una media di poco inferiore alle 2.000 sterline al mese.

Il lavoro prevede un impiego dal lunedì al venerdì e, solo in determinate occasione (magari in concomitanza con eventi importanti per la casa reale) anche nei weekend; oltre a lavorare in una dimora dotata di un immenso fascino, chi verrà scelto avrà un lauto stipendio e anche due giorni liberi il fine settimana, da trascorrere coi propri cari o con gli amici.

Siete del settore e avete magari la voglia di trasferirvi in Inghilterra per tentare la fortuna e cercare di ottenere l’ambito lavoro? Allora potete provare a candidarvi anche voi e sperare nella fortuna, oltre che affidarvi alle vostre esperienze accumulate negli anni.