Love is in the air: Aydan ha capito, Eda adesso è in trappola

Vediamo bene insieme che cosa succederà nel nuovo ed interessante appuntamento per la soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 20 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love is in the air, dove sembra che la bellissima Eda sia in trappola.

Ma cerchiamo di capire insieme come mai e cosa sta succedendo al suo segreto, ovvero se verrà svelato una volta per tutte.

Iniziamo con il dire, che sappiamo benissimo che Serkan è molto gelosa della sua bella Eda e si reca a casa da lei per parlare di quello che sta succedendo e per raccontarle cosa prova per lei.

Love is in the air: Eda è in trappola

Scopre così che la bella Eda è ancora fortemente legata a lui e che prova un sentimento anche lei.

La giovane, infatti conserva come ricordo un peltro della chitarra come cimelio del loro amore, e Serkan quindi capisce che c’è speranza per il loro amore.

Mentre i due cercano di capire come comportarsi per via dei sentimenti che provano, Aydan inizia a sospettare fortemente che Kiraz non è la figlia di Melo e Burak, come le hanno detto.

La donna, infatti vedendo la piccola litigare con Serkan, ritrova alcuni comportamenti del figlio e questo la insospettisce moltissimo.

Anche Seyfi inizia a pensare che Eda ha mentito e per questo motivo iniziano a capire come scovare la verità insieme.

Piril poi, quando ha scoperto che Eda si trova a Sile, sta facendo di tutto per passare un po’ di tempo con il figlio.

Anche se l’idea di passare del tempo tutti insieme sia molto bella, Engin sospetta fortemente che Piril conosco qualcosa che lui non sa.

Staremo quindi a vedere nelle prossime puntate, sempre in onda alle 16.45 circa su Canale 5 che cosa succederà.