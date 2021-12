Uomini e Donne: Andrea Nicole e Ciprian le prime parole insieme

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian parlano per la prima volta come coppia: ecco le loro parole dopo la scelta andata in onda.

Grazie alle anticipazioni lo sapevamo già da tempo, ma ora finalmente abbiamo anche potuto vederlo con i nostri occhi; lo scorso mercoledì è andata in onda la particolare “scelta” di Andrea Nicole, che si è presentata in studio insieme a Ciprian dopo aver passato la notte con lui all’insaputa della redazione.

Il giovane corteggiatore, infrangendo le regole, è andato a casa della tronista con cui aveva litigato lo stesso giorno; in studio, sono fioccate le critiche, con Gianni Sperti letteralmente su tutte le furie.

E mentre l’opinionista ha dato degli “str***i” e disonesti ad entrambi, definendo Andrea Nicole “la più grande delusione come persona”, la coppia è pronta a vivere l’amore fuori dallo studio; ecco le loro prime parole dopo il dating show.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian parlano come coppia: le loro prime dichiarazioni

Dopo la burrasca vista in tv, con Andrea Nicole ricoperta d’insulti da entrambi gli opinionisti, i due sembrano prontissimi a vivere la loro storia d’amore. La tronista e il corteggiatore si sono mostrati per la prima volta come coppia su Instagram, dove hanno ringraziato tutti i loro fan per il sostegno e hanno voluto ancora una volta spiegare la loro versione.

A prendere la parola Ciprian, che spiega di avere avuto una giornata intensa ma di essere felice per come sono andate le cose. “Io semplicemente proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano durante quel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole. Quindi sono andato letteralmente a prendermela“ le parole dell’ex-corteggiatore, che col suo gesto ha creato non pochi problemi alla tronista.

“Come avevo chiesto io fin dall’inizio” ha subito sottolineato Andrea Nicole, che ha preso la parola ringraziando tutte le persone che l’hanno seguita passo passo durante la sua permanenza al programma. “Le stesse che oggi sono contente per noi” ci tiene a precisare l’ex-tronista; a quanto pare infatti, la stessa Mennoia li ha perdonati subito riconoscendo la loro felicità.

“Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti” chiude la Conte, salutando tutti i fan; a questo punto, Aftim saluta tutti prendendo i lviso della sua nuova ragazza e baciandola.

Continuando a postare materiale sui social, Aftim ha sottolineato ancora una volta i motivi che l’hanno spinto ad agire in un determinato modo, lontani da quello “egoistici” descritti dalla De Filippi in studio. “Ho capito e sentito che era davvero la mia persona così me la sono andata a prendere senza pensarci“.

“Difficile spiegare a parola la felicità di questi momenti” si legge ancora, con Ciprian che per l’ennesima volta ha precisato di aver subito avvisato tutti (la redazione come i loro cari) dopo il gesto “folle”.

“Non smettete mai di mandarci tutto questo affetto. Finalmente noi” hanno poi scritto entrambi. Nessun accenno invece ad Alessandro, l’altro corteggiatore che in studio è apparso oltre che deluso anche molto arrabbiato, specie nei confronti di Andrea Nicole.

Cosa penserà Gianni di questa uscita pubblica? Si avrà modo di parlare ancora dei due o il programma andrà avanti come se nulla fosse? La stessa Maria ha espresso parecchi dubbi sulla loro relazione e Tina ha sentenziato: “Durate da Natale a Santo Stefano“, tanto per rimanere in clima natalizio.