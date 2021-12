Uomini e Donne: Maria affonda sulla coppia, ecco di chi si tratta

Uomini e Donne, Maria De Filippi si espone e affonda sulla coppia del dating show: ecco chi sono i due partecipanti in questione.

Un’edizione veramente scoppiettante quella di quest’anno di Uomini e Donne; non soltanto abbiamo assistito a clamorosi colpi di scena, come ad esempio quello fra Diego e Ida, ma anche a diversi allontanamenti dal programma, sia di un cavaliere del parterre maschile sia del tronista Joele Milan.

Di recente, ha fatto discutere e non poco la particolare scelta di Andrea Nicole, che ha passato una notte di fuoco con Ciprian all’oscuro della redazione; in pratica, la tronista ha scelto automaticamente in questo modo, facendo andare su tutte le furie Gianni Sperti e lasciando l’altro suo corteggiatore senza parole.

In questo clima bollente, anche la De Filippi ha voluto dire la sua, lanciando un affondo sulla coppia; la conduttrice si espone di rado, ma quando lo fa non è mai banale.

Uomini e Donne, Maria De Filippi affonda la coppia

Situazione surreale quella vista in studio con Andrea Nicole e Ciprian; la tronista ha ricevuto una visita inaspettata dal suo corteggiatore, che senza il permesso della redazione si è recato a casa sua.

I due, come detto, sono rimasti poi insieme anche la notte, per poi riportare tutto alla redazione e presentarsi in studio per dare spiegazioni; entrambi sono stati messi alla gogna sia dal pubblico che dagli opinionisti, con Gianni Sperti furioso come non mai.

L’opinionista ha definito Andrea Nicole “la più grande delusione come persona“, evidenziando la sua ingratitudine verso il programma che l’ha sempre trattata “come una principessa”; Sperti, parlando come qualcuno che lavora tanto nel programma, si è sentito preso in giro ed ha insinuato anche una presunta frequentazione tra i due già da tempo, stesso pensiero avuto dalla Cipollari, che ha dato man forte al collega rincarando la dose.

“Ogni volta uscivo perché non ti sopportavo. C’era qualcosa che non andava e avevo ragione. Sei fasulla” le parole della Cipollari; Sperti non ha voluto sentire ragioni, tanto da zittire più volte il corteggiatore: “chiudi la bocca, quello che hai fatto non ti dà il diritto di parlare. Siete due str***i“.

Gli insulti ricevuti hanno scosso parecchio Andrea Nicole, che ha ammesso l’errore ma è rimasta sbigottita dalla reazione di Sperti, così come anche l’altra tronista Roberta.

Dal canto suo la padrona di casa, con la sua solita calma, ha voluto sottolineare l’errore di Andrea Nicole, dichiarando come comunque non sia niente di così grave; ciò che ci ha tenuto a sottolineare Maria è stato il fatto che, qualora la tronista avesse avvisato la redazione, avrebbe trovato come sempre grande disponibilità.

Insomma, stando alle parole della De Filippi, Andrea Nicole ha mancato di correttezza e, qualora avesse avvisato della presenza di Ciprian, niente le avrebbe impedito di stare comunque con lui, ufficializzando la scelta.

Più dura invece, nonostante la solita pacatezza, col corteggiatore: “Ciprian penso che quel messaggio ti abbia oscurato e tu abbia cercato di ripulirti l’immagine. Penso sia stato più un gesto egoistico il tuo“ spiega Maria, che poi si rivolge alla tronista.

“Per quello che è adesso ci stai cascando, secondo me. Non ci credo molto. Non che non credo a quello che senti tu. Credo che una persona che ti vuole bene aspetti la mattina dopo” in riferimento al comportamento avuto da Aftim.

In ogni caso, a dispetto di ciò che ha detto Gianni, la De Filippi ha sottolineato come rifarebbe sempre la scelta di mettere Andrea Nicole sul trono e di non essersene pentita affatto. L’uscita di scena della tronista non è stata però delle migliori: la coppia durerà?