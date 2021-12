Omicron: sintomi insoliti per questa variante del Covid-19

La variante sta spaventando tutto il mondo ma è leggermente diversa dal ceppo originale: come riconoscere quindi i sintomi di infezione da Omicron? Vediamo insieme tutti i segnali a cui prestare attenzione.

Omicron preoccupa sempre di più, e i governi di tutto il mondo stanno pensando a strategie adeguate per poter contrastare la sua diffusione. Diversamente dal ceppo di Wuhan e dalla variante Delta, però, l’infezione da Omicron presenta dei sintomi leggermente diversi che stanno diventando un’utile spia per capire se si è infetti proprio di questa variante: ecco quali sono.

La variante Omicron, variante B.1.1.529, è stata segnalata per la prima volta all’Organizzazione Mondiale della Sanità il 24 novembre 2021 ed è stata classificata come “variante preoccupante” dall’OMS il 26 novembre 2021. In Italia il primo caso di Omicron confermato è stato individuato il 28 novembre 2021.

La classificazione, effettuata su consiglio del Technical Advisory Group on Virus Evolution, è basata principalmente su informazioni provenienti dal Sud Africa, secondo le quali la variante oltre che avere un gran numero di mutazioni (una trentina delle quali sono nella proteina Spike) è stata anche la causa di un cambiamento notevole nella velocità di diffusione della pandemia di Covid-19.

Attualmente è la variante Delta ad essere dominante in tutto il mondo ma, secondo le previsioni, in breve tempo verrà soppiantata dalla mutazione Omicron. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire se gli attuali vaccini saranno efficaci anche contro Omicron, che però dai primi dati raccolti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sembra manifestare un’infezione più lieve rispetto alle altre varianti.

Ci sono dei sintomi specifici che potrebbero farci capire se siamo stati contagiati proprio da questa variante: vediamoli insieme!

Variante Omicron: tutti i sintomi

Essendo causata da una mutazione di un Nuovo Coronavirus, l’infezione da variante Omicron non può che presentare anche i sintomi classici, già presenti anche nel ceppo originale di Wuhan: mal di testa, naso che cola, mal di gola e starnuti. Ciò che la differenzia dalle altre, però, è l’assenza di un sintomo molto importante: la perdita di gusto ed olfatto. Spesso questo era un segnale per capire chiaramente di essere infetti ma nella nuova variante è sparito. Al suo posto, invece, è apparso un sintomo molto importante: il dolore alla gola.

Questo tipo di mal di gola non è simile agli altri, anzi, è un mal di gola molto particolare. Secondo l’app di studio del sistema “ZOE Covid“, infatti, le persone risultate positive al test per Covid-19 con variante Omicron hanno descritto il mal di gola come “graffiante”. Sarebbe proprio questa sensazione di “raspino” quindi sembra essere caratteristica di questa nuova variante.

I sintomi della variante Omicron quindi si possono riassumere in:

Mal di gola “graffiante”

Raffreddore

Stanchezza e dolori muscolari

Naso che cola

Starnuti

