Con l’aumento dei costi di luce e gas, arrivano bollette stratosferiche. Ecco, quindi, un trucco per risparmiare con i termosifoni

Il freddo è arrivato e si fa sentire. Le temperature, rispetto allo scorso anno, sono più basse e la necessità di tenere riscaldate le nostre case è sempre più forte. Accendere i termosifoni, quindi, è fondamentale per restare caldi e tenere una temperatura accettabile all’interno dell’appartamento, ma a che costi?

Dopo gli ultimi aumenti dei costi di luce e gas, le famiglie italiane spenderanno circa il 30% in più sulle bollette della luce e il 15% del gas. Un aumento che potrebbe pesare tantissimo sulle nostre tasche. Tuttavia, ci sono delle soluzioni: ecco il trucco per risparmiare con i termosifoni.

Termosifoni: il trucco per risparmiare

Ovviamente, le spese per il riscaldamento sono inevitabili, soprattutto in un periodo così freddo come quello attuale. Tuttavia, esistono dei modi molto intelligenti per calmierare i consumi del riscaldamento e ricevere delle bollette meno salate.

Certi consumi sono infatti inevitabili, elettrodomestici come lavatrice, forno e frigorifero sono necessari per la nostra quotidianità. La stessa cosa per il riscaldamento, a meno che non si possegga una stufa e un camino. Ma sapete che c’è un modo per ammortizzare i costi del riscaldamento? Ecco il trucco per risparmiare che nessuno si aspetta.

La prima cosa da fare per risparmiare sul riscaldamento è quella di assicurarsi che l’impianto sia efficiente e pulito. In particolare, è importante che l’impianto sia libero dal calcare e sia a norma di legge.

Un altro passo da fare è quello di controllare che le pareti siano correttamente isolate, in modo da evitare il disperdersi del calore e, quindi, un maggior bisogno di riscaldamento. Ricordate che la temperatura interna non deve superare i 22° e che, di notte, le tapparelle vanno chiuse bene per trattenere il calore.

Inoltre, potete utilizzare un ingegnoso trucco per risparmiare con i termosifoni: la carta stagnola. Posizionate alcuni strati di carta stagnola tra il termosifone e la parete, questo limiterà la dispersione di calore verso l’esterno. Si tratta di un rimedio alla portata di tutti e che permette di risparmiare sulla bolletta.