Olio 31: Ottimo per raffreddore, tosse e non solo

Prodotto naturale e dai grandissimi vantaggi, l’Olio 31 è ottimo per raffreddore, tosse e non solo. Ecco quali sono i suoi benefici

I prodotti erboristici sono sempre più richiesti e aumenta negli anni la consapevolezza della loro utilità. Tra questi vi è l’Olio 31, prodotto naturale dai grandissimi vantaggi. Non solo per quanto riguarda gli aspetti estetici, ma anche per la salute del proprio organismo.

L’Olio 31 è ottimo per raffreddore, tosse e non solo. Rappresenta infatti una validissima soluzione per quei malanni e acciacchi che potrebbero rovinare la tua giornata. Prodotto di facile conservazione e reperibilità, l’Olio 31 è un tesoro tutto da scoprire.

L’Olio 31 è un composto ottenuto dalla miscelazione unica di erbe e costituito da 31 principi attivi (da qui il famoso nome). L’Olio 31 è infatti la sintesi di un mix di 31 piantine dosato con metodi scientifici e il risultato di un’antica ricetta svizzera.

L’Olio 31 risulta essere ottimo per raffreddore, tosse e non solo. Contribuisce al benessere quotidiano e rappresenta un ottimo e valido alleato per dare al nostro organismo energia e salute.

I 31 vegetali di cui è composto l’Olio 31 sono:

Eucalitpo;

Anice;

Rosmarino;

Menta crispa;

Menta piperita;

Cannella;

Arancio dolce;

Chiodi di garofano;

Pino pumilio;

Timo;

Citronella;

Pino silvestre;

Finocchio;

Noce moscata;

Mirra;

Melissa;

Aneto;

Salvia;

Ginseng;

Verbena;

Vaniglia;

Alpinia;

Mentolo;

Violetta;

Legno di rosa;

Limone;

Cumino;

Aglio

È facilmente osservabile come si tratti di piante molto comuni e facilmente reperibili (almeno la maggior parte di loro). È proprio la presenza di tutti questi 31 elementi che conferisce la massima efficacia dell’Olio. Ma vediamo quali sono i benefici dell’Olio 31.

Olio 31, ecco i benefici

L’utilizzo dell’Olio 31 aiuta il corretto funzionamento del nostro metabolismo, grazie alle attività filoterapiche del prodotto.

L’Olio 31, grazie alla presenza di eucalipto, pino silvestre, mirra, salvia, pino pumillo, timo, benzoino e mentolo, rappresenta un ottimo espettorante naturale in caso di raffreddore. Contribuisce, infatti, a limitare la produzione delle mucose per vie nasali.

È un ottimo prodotto anche per effettuare degli aerosol. Bata sciogliere infatti 5 o 10 gocce di Olio 31 in un litro di acqua bollente e poi aspirarne il vapore.

Inoltre, se effettuati dei gargarismi in maniera regolare con 5 gocce di Olio 31, è possibile combattere le eventuali infiammazioni delle gengive. Rappresenta dunque un utile alleato contro l’alitosi e contribuisce alla rimarginazione di piccole ferite nella bocca.

L’Olio 31 è efficace anche in caso di dismenorrea (mestruazioni dolorose). Il prodotto può essere utilizzato, infatti, per effettuare massaggi in basso ventre. I principi attivi penetreranno la cute, raggiungendo quindi l’apparato genitale femminile, provocando immediato sollievo.