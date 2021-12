Il paradiso delle signore: Agnese ed Armando possono iniziare una nuova vita

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo nella nostra amata soap opera giunta alla sua sesta edizione, ovvero il Paradiso delle signore.

Anche oggi, 16 dicembre, abbiamo modo di vedere in televisione un nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera della Rai.

Come sappiamo è giunta alla sua sesta edizione, che è davvero ricchissima di colpi di scena e di avvenimenti shock, vediamo quindi insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi.

Iniziamo con il dire che Tina ha deciso di non operarsi, perchè ha paura delle condizioni della mamma, ma questa decisione lascia tutti senza parole, anche Vittorio.

Agnese ed Armando liberi di amarsi

Per quanto riguarda invece, Gemma e Stefania, cercano di convincere Ezio e Veronica a convolare a nozze per dare un senso alla loro unione, e stranamente le due sorella sono dello stesso parere.

Tra Agnese e Armando, dopo la confessione della sarta sembra che la relazione stia procedendo nel migliore dei modi e sono liberi di vivere il loro amore.

Salvo, nell’appuntamento di oggi, avrà un faccia a faccia proprio con il Ferraris, dove dovrà chiederli scusa per quanto accaduto prima.

Nel mentre, Gemma decide di svelare qualcosa di molto particolare della sua storia a Marco, ed il ragazzo, nipote di Adelaide ne rimarrà sconvolto.

Nel mentre, per quanto riguarda Armando, stà cercando anche di capire che cosa succede a Nino, anche perchè sembra molto dubbioso sul suo futuro.

Anche Dora si è accorta di questo, e dopo che ha letto il messaggio lasciato sull’albero di natale, è assolutamente convinta che per lei c’è ancora una speranza.

Per quanto riguarda Flora, invece, è riuscita ad incastrare i Guarnieri, scoprendo anche la combinazione della loro cassaforte.

Ma una volta che ha saputo le ultime dichiarazioni su Achille, sembra che deciderò di non procedere ulteriormente, e decide di partire per gli Stati Uniti dove vuole trascorrere il Natale con la sua famiglia.

Per sapere come si evolveranno le varie situazione del Paradiso delle signore, non ci resta che attendere i prossimi episodi sempre in onda dalle 15.45 in poi!