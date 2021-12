Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita: Santiago spia tutti e due, che cosa ha in mente? Ecco cosa succederà

Puntuali come sempre, ecco a voi le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita che andrà in onda il 16 dicembre 2021, su Canale 5. Secondo quanto riportato la figura losca che seguiva continuamente Genoveva si è rivelata e ora ha in mente un piano.

Si tratta di Santiago che, approfittando della loro assenza, si è nascosto in casa Dominguez per origliare Genoveva e Felipe. Ora, infatti, Santiago spia tutti e due e ha intenzione di prendersi la sua vendetta nei confronti della dark lady. Ecco cosa succederà.

Dopo il minaccioso inizio delle indagini annunciato da Mendez, Genoveva ora ha un’ulteriore preoccupazione. Una losca figura, infatti, è continuamente sulle sue tracce e sembra seguirla ovunque. Si tratta di Santiago che medita vendetta.

I sospetti di Genoveva, che temeva un ritorno di Santiago nel quartiere, si sono rivelati reali. Il ragazzo è deciso a vendicare l’omicidio di Marcia e si è nascosto in una delle abitazioni di Acacias 38, casa Dominguez.

Felipe e Genoveva non sospettano minimamente della presenza del Becerra: ben nascosto Santiago spia tutti e due e origlia i loro discorsi intimi. Ma il Becerra non sa che Felipe, in passato molto innamorato di Marcia, ha perso la memoria.

A questo punto Santiago sospetterà che i due siano sempre stati d’accordo e che ora siano tornati finalmente insieme per vivere senza Marcia. Intanto, anche Santiago dovrà guardarsi alle spalle: Jacinto è infatti pronto a vigilare sull’appartamento e tiene gli occhi e le orecchie ben aperte.

Per scoprire come andrà a finire e cosa succederà, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Una Vita. Gli episodi andranno in onda il 16 dicembre 2021, alle ore 14:10 su Canale 5. Buona visione!