Uomini e Donne: Maria decide di dire la sua su di loro

Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene parlando di una coppia: la conduttrice questa volta non le manda a dire.

Periodo cruciale questo per Uomini e Donne, col dating show che “spara” gli ultimi colpi prima della sosta prevista per le vacanze natalizie; tutti sono contenti del ritorno in studio di Gemma, che dopo aver avuto il Coronavirus può finalmente godersi la sua frequentazione con Leonardo.

Nel frattempo, in studio, torna a far parlare di sé anche Diego, che dopo quasi un mese ha deciso di uscire di nuovo con una dama del parterre, Elena, scatenando le critiche di Gianni Sperti, Tina Cipollari, di Armando Incarnato e, soprattutto, arrivando ad avere un nuovo confronto con Ida Platano.

Di recente, mentre i rapporti sembrano farsi sempre più fitti, anche la De Filippi ha avuto modo di dire la sua e, questa volta, non le ha mandate proprio a dire: cosa è successo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene su di loro: ecco cosa è successo

Oltre al trono over, a suscitare grande curiosità rimane sempre anche quello classico, con Roberta, Andrea Nicole e Matteo impegnati con i propri corteggiatori e le proprie corteggiatrici.

Sotto i riflettori ci è finita recentemente proprio Andrea Nicole, che come riportano le anticipazioni nelle puntate registrate ha già fatto la sua scelta; nella messa in onda però continua a conoscersi con Ciprian e Alessandro, non senza polemiche.

Poco prima di un momento dedicato a Roberta a centro studio, la tronista ha chiesto delle spiegazioni a Ciprian circa un messaggio ricevuto; a quanto pare, il corteggiatore è rimasto deluso dal comportamento di Andrea Nicole, che nonostante ciò che aveva detto ha baciato Alessandro.

Per molti, compreso Gianni Sperti, le parole scritte nel messaggio avrebbero lasciato intendere un’offesa del ragazzo alla Conte: “Tu decidi di non baciare nessuno poi tu ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti scrivo questo perché voglio sapere con chi ho a che fare” il senso del messaggio, con allusione anche a dei calici di bianco.

Sperti ancora una volta ha attaccato il corteggiatore, che da sempre non lo convince; dal canto suo, Ciprian si è scusato sottolineando come non fosse questo il messaggio che voleva far passare, ma qui è intervenuta la De Filippi. La conduttrice ha voluto mettere in dubbio le scuse del corteggiatore, lasciandolo di stucco.

“No lei non è il suggeritore ufficiale di Ciprian: gli ha detto chiedi scusa e lui ha detto chiedo scusa. No magari lo pensavi, ma se 10 secondi prima te l’ha detto, non posso non dirglielo. Quindi, non saprò mai dirti se te l’avrebbe detto oppure no” le parole della conduttrice, in riferimento ad un consiglio arrivato da una donna del pubblico.

La tronista ha continuato a chiedere spiegazioni a Ciprian, che ha anche lamentato anche una mancanza di “voglia di costruire” da parte di Andrea Nicole, sempre più incredula e arrabbiata per le parole del suo corteggiatore; la De Filippi ha provato ad aiutarla, facendola ragionare e soprattutto facendole prendere in considerazione l’idea che forse ha voluto troppo credere in Ciprian.

“Ti piace un uomo che gioca a rimpiattino? Con il rimpiattino non si costruisce niente” ha chiesto più esplicitamente la conduttrice, facendo anche degli esempi pratici. Praticamente, Maria ha fatto chiaramente capire come il corteggiatore non la convinca per nulla, ed ha voluto avvertire Andrea Nicole.

Le anticipazioni, come sappiamo, anticipano però una scelta bomba della tronista, che si presenterà in studio proprio col corteggiatore dopo una notte di fuoco…e giù con le polemiche, con tutti veramente senza parole.