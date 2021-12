Love is in the air: Serkan è geloso di Eda, perchè ha un’altro uomo!

Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 16 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, dove cercheremo di capire che cosa sta succedendo tra Eda e Serkan.

Dove sembra che la bellissima paesaggista abbia un’altro uomo, ma siamo sicuri che si nasconde qualcosa dietro, quindi vediamo meglio.

LEGGI ANCHE —> Una Vita: Santiago spia tutti e due, cosa sta succedendo?

Iniziamo con il dire che Eda è stata assolutamente tratta in inganno dal bel proprietario della ArtLife, perchè è andata in ufficio pensando ci fosse una riunione di lavoro, ma così non era.

Serkan è pazzo di gelosia per Eda

In ufficio erano solamente loro due, e quando Serkan poi le propone una cena a fine giornata, lei proprio non riesce a dire di no.

Eda sa perfettamente che se Serkan scopre che la piccola Kiraz è sua figlia la situazione tra loro due cambierebbe in modo molto drastico, ma giustamente, almeno per adesso vuole godersi un po’ il momento.

Ma durante questa cena romantica, che si sta svolgendo nell’ufficio di Serkan, Eda riceve una telefonata dalla figlia, che le chiede di tornare presto a casa, ed alla donna e mamma ovviamente si stringe il cuore.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Maria decide di dire la sua su di loro

Pensando anche a tutte le bugie che ha detto per non dire semplicemente a Serkan che la piccola è sua figlia.

Eda, quindi, chiede a Serkan di portarla a casa e nota anche che il suo atteggiamento nei suoi confronti cambia, diventa nervoso.

Ma il motivo è molto semplice, l’uomo ha solamente sentito le parole che ha detto Eda e pensa che lei abbia un nuovo amore, non che stava parlando con la figlia.

Quando arriva vicino casa di Eda, infatti mette in atto una vera e propria scenata di gelosia, quindi cosa succederà adesso nei prossimi episodi?

Non ci resta che attendere le prossime puntata sempre in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.55 circa per capire se Eda rivelerà tutto a Serkan.