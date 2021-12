Le Stelle Di Natale sono il simbolo del periodo natalizio: ecco come non far perdere le foglie alla pianta e allungarne la vita

Se dovessimo scegliere un fiore per rappresentare il periodo natalizio, sceglieremmo certamente le Stelle di Natale. Questa bellissima pianta è diventato il simbolo del periodo più bello dell’anno e, oltre ad essere molto bella, è perfetta per un regalo originale e facilmente apprezzabile.

Tuttavia, non tutti sanno come mantenere sana questa pianta e spesso chi deve prendersene cura le lascia morire. In questo articolo ti mostriamo come non far perdere foglie alla pianta e allungarne la vita. Esistono modi davvero molto semplici.

Stelle di Natale: come non far perdere le foglie alla pianta

Le Stelle di Natale sono piante originarie del Sud America, in particolare del Messico. Dopo essere state diffuse in tutto il mondo, sono diventate un vero e proprio simbolo del Natale. Rappresentano, infatti, uno dei regali più diffusi nel periodo natalizio, ma non tutti sanno come curarla.

Spesso, infatti, le Stelle di Natale, vengono regalate senza fornire alcune indicazioni riguardo il loro trattamento. In questo modo, con il passare del tempo le piante si spogliano e muoiono. Per questo vogliamo fornirti alcuni consigli: ecco come non far perdere le foglie alla pianta e allungarne la vita.

Buccia di banana

Le banane, comprese le loro bucce, sono ricche di potassio. Questo rappresenta un eccellente nutriente per queste piante, in quanto ne favorisce la fioritura. Puoi usare quindi la buccia di banana come fertilizzante naturale. Ti basterà cuocere la buccia in acqua calda, scolarla e usare il liquido per annaffiare la tua Stella di Natale;

Capelli

Questi sono particolarmente ricchi di azoto. Potresti quindi recuperare i capelli che perdi quotidianamente e inserirli direttamente nel terriccio della pianta. I capelli, infatti, rappresentano un ottimo fertilizzante naturale, pur essendo alquanto bizzarro;

Fondi di caffè

Sicuramente ne hai sentito parlare: i fondi di caffè contengono azoto e rappresentano un ottimo fertilizzante. Puoi mescolare i fondi di caffè direttamente con il terriccio sulla pianta. In alternativa, versa i tuoi fondi di caffè direttamente sulla terra;

Gusci d’uovo

Un ulteriore metodo per non far perdere le foglie alla pianta consiste nell’utilizzare i gusci d’uovo. Questi, infatti, sono ricchi di carbonato di calcio e fondamentali per nutrire la pianta e allontanare gli insetti. Rompi i gusci d’uovo, fino ad ottenere una polverina, infine spargili sul terriccio della pianta;

Lenticchie

Anche le lenticchie sono un’ottima risorsa utile a non far perdere le foglie alla tua Stella di Natale. Rappresentano, infatti, un ottimo agente radicante. Macina i germogli di lenticchia con un po’ d’acqua, successivamente scolali e versa il liquido direttamente sulle piante.