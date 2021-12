Simbolo dei regali durante le festività natalizie, conosciamo Babbo Natale: ecco la vera storia che nessuno conosce

La leggenda di Babbo Natale è strettamente legata alla figura di San Nicola. Secondo la tradizione, questo personaggio si dedica incessantemente alla consegna di regali donati a bambini. Figura conosciuta in tutto il mondo, non sempre però vi è una approfondita conoscenza della sua storia.

Babbo Natale ha da sempre incuriosito le persone di tutte le età e da sempre è protagonista di film, cartoni animati e racconti. In questo articolo, però vogliamo andare più a fondo nella vita del personaggio di Babbo Natale: ecco la vera storia che nessuno conosce.

Babbo Natale: ecco la vera storia che nessuno conosce

Come già detto, Babbo Natale è una figura strettamente legata a San Nicola. L’uomo, realmente esistito, avrebbe compiuto un gesto iconico per cui ancora oggi viene ricordato. Conosciuta una famiglia nobile ma decaduta, Nicola decise di regalare tre palle d’oro al capostipite in modo da salvare la figlia dalla prostituzione, unica fonte di sostentamento economico per loro.

Chi era San Nicola

San Nicola nacque a Patara e divenne vescovo della città di Myria, in Anatolia. Figlio di una famiglia benestante, rimase orfano fin da piccolo e, cresciuto in un monastero, decise di diventare prete. Grazie alla sua ricca eredità era solito fare regali a tutti.

La leggenda dei tre ragazzi

La leggenda narra di una notte in cui tre ragazzi chiesero ospitalità per la notte in una locanda. L’oste e la moglie li accolgono, ma lo fanno solo per farli a pezzi e utilizzarli come carne da vendere ai commensali.

Dopo il massacro, a bussare alle porte della locanda per chiedere un pezzo di carne fu proprio Nicola. Dopo il rifiuto dell’oste, Nicola si fa accompagnare in dispensa e, da lì, estrare dalla salamoia tutti e tre i giovani, vivi e vegeti.

Grazie alla leggenda dei tre giovani ragazzi, oggi San Nicola è il santo protettore delle persone povere, dei vedovi e dei bambini. I festeggiamenti dedicati a questo santo si svolgono nel giorno del 6 dicembre, in particolar modo a Bari (città di cui è patrono), Molfetta, Trieste e Bolzano.

Da dove deriva il nome “Santa Claus”

Il nome Santa Claus deriva dalla nomenclatura data a San Nicola nei Paesi protestanti. Secondo la tradizione, infatti, la notte del 5 dicembre San Nicola arriva in groppa al suo cavallino carico di doni per i bambini che sono stati buoni.

A seconda di dove viene festeggiato, San Nicola arriva il 5 o il 6 dicembre. Porta i doni a tutti i bambini e li lascia loro accanto al caminetto. Per questo, viene lasciata nei pressi del focolare una scarpa o una calza come segno di voler accettare i doni.