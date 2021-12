Il paradiso delle signore: Stefania nasconde un segreto a Gemma

Vediamo meglio insieme che cosa succederà oggi nella nuova puntate delle vicende del grande magazzino milanese.

Anche oggi, 20 dicembre, possiamo vedere una nuova puntata per quanto riguarda la sesta edizione del nostro amatissimo Paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire che cosa ci aspetta di così interessante per quanto riguarda queste vicende intrecciatissime tra di loro.

LEGGI ANCHE —> Federico Russo dei Cesaroni: ecco com’è diventato e dove rivederlo

Iniziamo con il dire che in questo momento Gemma è davvero molto contenta perchè la sua relazione con Marco sembra si stia trasformando in qualcosa di molto importante.

Gemma ed il segreto che nasconde

Il giovane poi le ha regalato un pastorello, e per la precisione un Benino, ed ha conquistato il suo cuore in pieno, perchè le ha ricordato in modo importante suo padre.

Ma la situazione tra loro potrebbe cambiare da un momento all’altro, e sembra che la colpa potrebbe essere della sorellastra Stefania.

Oggi infatti Vittorio assegnerà come compito alla Colombo quello di affiancarlo per una intervista ad una attrice molto famosa.

La giovane ovviamente accetterà di buon grado ma non dirà di essere la sorellastra di Gemma, ma tra i due rimarrà solamente un rapporto lavorativo oppure qualcosa di più?

LEGGI ANCHE —> Test: Cosa vedi? Scopri se sei una persona gentile ed onesta

La coppia invece formata da Agnese ed Armando, finalmente possono vivere la loro relazione senza problemi.

I due sembrano veramente una coppia molto innamorata, ma rimarranno così per molto tempo oppure dietro l’angolo c’è un problema che in tanti si aspettano?

Per quanto riguarda la bellissima Anna, ha troppa paura di essere giudicata per quello che è successo nella sua vita e per questo motivo ha lasciato Salvatore.

Il giovane, ovviamente vuole capire meglio come mai la sua amata ha preso questa decisione così netta, ma la donna deciderà di non dare alcune spiegazione per quello che è successo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda sempre alle 15.45 circa sulla Rai per capire meglio come si svilupperanno le varie situazione.