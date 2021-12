Vediamo meglio insieme il dettaglio che hanno notato i vari follower dopo la fotografia pubblicata da Federica Pellegrini.

Come sappiamo lei è una grandissima campionessa di nuoto, ha vinto davvero tante medaglie ed è anche una donna bellissima.

Ma ha pubblicato una sua immagine dopo essersi fatta la doccia, dove però non è sfuggito un dettaglio particolare, vediamo di che cosa si tratta.

Iniziamo con il dire che il suo livello sportivo ovviamente è altissimo ed il fatto del ritiro ha lasciato tutti a bocca aperta, ma è anche giusto così.

Federica Pellegrini: la foto dopo la doccia sciocca per il dettaglio

Aveva annunciato il suo ritiro dopo le ultime Olimpiadi di Tokyo e così poi effettivamente è stato.

Ovviamente Federica ha una certa età che per competere a livelli così alti può essere una sorta di punto di svantaggio, anche se noi crediamo che lei sia la campionessa in assoluta!

Nella sua vita però ha fatto anche alcune comparsa nel mondo della televisione, come giudice ad esempio del seguitissimo programma “Italia’s Got Talent”.

Ha di recente anche rivelato che il suo compagno è diventato il suo coach che la segue ormai da ben 7 anni, ovvero Matteo Giunta, che ha fatto quindi breccia anche nel suo cuore.

Ovviamente siamo tutti in attesa di sapere che cosa farà in futuro Federica, anche se in questo momento si sta godendo qualche momento di relax, com’è giusto che sia.