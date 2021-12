Silvia Toffanin si schiera contro Alex Belli e Delia Duran-VIDEO

Silvia Toffanin contro Alex Belli e Delia Duran: la conduttrice di Verissimo pare non condividere il comportamento dei due – VIDEO.

In questi mesi di Grande Fratello Vip, a rubare la scena è stato senza dubbio il triangolo amoroso che ha visto coinvolti Alex Belli, Soleil Sorge e la moglie del primo, Delia Duran, fuori dalla casa.

Sebbene fosse sposato, l’ex-attore di CentoVetrine ha intrapreso un’ “amicizia” particolare con l’influencer ex di Uomini e Donne, facendo andare su tutte le furie la moglie. Sotto gli occhi di tutti, il rapporto tra i due gieffini si è evoluto sempre di più, fino ad arrivare a parlare di amore.

Alla fine però, diventata insostenibile la situazione, dopo un ulteriore confronto con la moglie Belli ha deciso di lasciare il programma insieme a lei, per lo stupore della Sorge rimasta spiazzata e sofferente. La querelle ha fatto dibattere tantissimi spettatori, ma non solo; arriva il duro attacco di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin contro Alex Belli e Delia Duran – VIDEO

Ospiti a Verissimo, Alex Belli e Delia Duran si sono sottoposti ad una lunga intervista con la conduttrice, che di certo non le ha mandate a dire; solitamente delicata e gentile, la Toffanin non ha risparmiato battutine pungenti ai due e, se vogliamo, nemmeno alla Sorge.

La situazione pare calma, con Belli in poltrona a raccontarsi: “Mio padre era arrabbiato con me” spiega riguardo al suo atteggiamento nella casa di Cinecittà. L’attore si è sempre sentito molto vicino al padre, un diacono assai fedele; dopo l’adolescenza però, sono iniziati i problemi per i diversi punti di vista.

“Nella seconda parte della mia vita ho avuto un po’ di rigetto. Per tanti anni lui non mi ha capito. La mia famiglia non voleva che andassi a Milano in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo” spiega l’attore; oggi i rapporti sono buoni, ma conferma come siano su mondi totalmente diversi.

Da questo momento in poi, sono iniziate le “frecciatine” da parte della conduttrice, che prima ha interrogato Belli su chi lo accusa di recitare anche nella vita reale, poi ironizza sul suo “vocione”. “Questo è il mio modo di fare” risponde l’attore a chi lo accusa di teatralità, dicendo come abbia questo tipo di voce sin dai 16 anni.

“Ti chiamavano 1 2 3 action, non ti dà fastidio?” chiede la Toffanin, con Belli che ha risposto di non essere toccato, di essere fatto così e di raccogliere sempre energie positive. L’intervista comincia sempre più ad accendersi quando si tocca il capitolo ex; a quanto pare la Toffanin ha contattato la sua ex moglie, che però dice di non voler più ” minimamente essere associata al tuo nome [dell’attore]”.

L’altra invece, Mila Suarez, aveva preparato un videomessaggio, ma Belli ha chiesto il favore di non vederlo; la conduttrice basita ha acconsentito, ed è qui che ha fatto il suo ingresso Delia Duran,

In studio, la modella venezuelana ha spiegato di aver perdonato il marito nonostante le clamorose vicende successe durante il GF Vip; la Toffanin totalmente scioccata scherza: “Non ci credo, tu l’hai perdonato? Sei un genio Alex Belli”.

I due hanno provato a spiegarsi con una serie di discorsi che però pare non abbiano convinto la conduttrice; le sue espressioni ascoltandoli sono diventate subito virali, tanto che poi si sono trasformate in un vero e proprio rimprovero su alcune parole della Duran, che ha rivelato come lei e il marito siano “due artisti”.

“No no, due artisti no. Gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri… io sono sconvolta” l’uscita a sorpresa della conduttrice, che si è presa il boato del pubblico in studio.

“Possiamo dire che tu e Soleil vi siete presi una vacanza da mogli e fidanzati” una delle ultime stoccate di Silvia ad Alex, che poi sferra il colpo di grazia chiedendo se tutto questo “triangolo” fosse già stato scritto a tavolino.

Belli ha negato, ma la sua risposta non convince nessuno; “qua è la gara di chi recita meglio, siete furbetti” chiosa la conduttrice, raccogliendo un’altra ovazione del pubblico. Per veder il video dell’intervista, clicca QUI.