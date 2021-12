Che spettacolo Miriam Leone: sono solo trasparenze, si vede tutto

Miriam Leone, la foto lascia i follower senza parole: l’attrice incanta ancora tutti quanti con la sua infinita bellezza.

Miriam Leone non ha nessuna intenzione di fermarsi, e mentre la sua carriera come attrice prosegue a gonfie vele, continua ad incantare tutti quanti con la sua femminilità e la sua bellezza.

Ex-Miss Italia, la catanese 36enne è nel pieno della sua maturità ed è sempre più protagonista nel cinema italiano; negli scorsi mesi l’abbiamo vista protagonista in Marilyn ha gli occhi neri, ma ora è finalmente pronta a stupire tutti quanti nei panni dello storico personaggio di Eva Kant.

Proprio con una foto dalla prima della pellicola la Leone lascia ora tutti i suoi follower completamente senza parole; un vero e proprio sogno ad occhi aperti per chi la guarda.

Miriam Leone, la foto che incanta tutti i suoi follower: i fan sono senza parole

Sin dal trionfo a Miss Italia nel 2008, Miriam ha sfoggiato un fascino fuori dal comune, che l’ha resa immediatamente un’icona di sensualità; con la sua umanità e la sua bravura, è riuscita anche a farsi strada nel mondo televisivo, conducendo diversi programmi Rai e anche Le Iene per Mediaset.

La sua vocazione pare però essere la recitazione, tanto che nell’ultimo decennio ha preso parte a diverse serie televisive (Rai e Sky) e diverse pellicole di successo; il ruolo di Eva Kant al fianco di Luca Marinelli pare volerla lanciare, visto la popolarità della femme fatale ideata da Angela e Luciana Giussani, anche a livello internazionale.

Diretto dai Manetti Bros., il film (che si focalizza proprio sull’incontro fra il Re del Terrore ed Eva Kant) è uscito in questi giorni in tutte le sale italiane; per la prima, la Leone ha sfoggiato un’eleganza fuori dal comune, come si vede dalle foto emerse sul suo profilo Instagram.

Il recente post, come si legge nella didascalia, la mostra prima della “prima”; l’abito rosa salmone indossato dalla Leone, targato Fendi, esalta la silhouette dell’attrice, che non ha mai nascosto il suo fisico statuario slanciato da 175 cm.

Le trasparenze lasciano intravedere le sue lunghe gambe, mentre la chioma bionda è raccolta in una coda; in primo piano, il suo solito sorriso che lascia tutti i suoi follower (e non solo) completamente senza parole.

“Prima della Prima. Grazie al mio super team” scrive la Leone nella didascalia, esprimendo come al solito gratitudine per tutte le persone che lavorano al suo fianco; la foto è stata riempita di mi piace da tutti i fan, che ogni volta baciano la terra dove cammina l’attrice catanese.

Le recensioni sulla pellicola paiono essere piuttosto divisive, con la critica che non ha sempre speso parole positive; il film farà sicuramente discutere, ma la Leone pare essere sempre una certezza.