E’ andato in onda il finale si stagione di Grey’s Anatomy 18: cosa succederà al Dottor Owen Hunt? Riuscirà a sopravvivere all’incidente?

L’ultima puntata andata in onda nei giorni scorsi di Grey’s Anatomy 18 ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La puntata è ambientata nel periodo di Natale. La dottoressa Meredith Grey è tornata a Seattle, dove dovrà fare l’operazione al dottor David Hamilton, insieme alla neurochirurga Amelia Shepherd.

Le due, infatti, stanno studiando alla ricerca per combattere il Parkinson. Ed è proprio questa la malattia che ha il dottor Hamilton.

Nel frattempo, la dottoressa Megan Hunt è in forte apprensione per la sorte di suo figlio, Farouk, il quale necessita di un trapianto al cuore. Arriverà a confidare al dottor Cormac Hayes che se il figlio non dovesse sopravvivere anche lei lo seguirà, non riuscendo a sopportare questo dolore così grande.

LEGGI ANCHE—>GREY’S ANATOMY: L’ATTRICE SVELA UN FINALE SHOCK

Il maggiore Hunt e sua moglie, Teddy Altman, trovano la sorella in lacrime e all’inizio pensano che sia successo qualcosa. Ma in realtà Megan piange di felicità, dato che hanno trovato un cuore adatto a Farouk.

Grey’s Anatomy 18: il finale di stagione shock

I dottori si preparano e vanno a prendere il cuore, ma durante il tragitto, l’autista accusa un malore e la macchina sulla quale viaggiano i tre chirurghi finisce fuori strada.

La cardiochirurga è la prima ad uscire dal veicolo e a mettersi in salvo. Anche il dottor Hayes ci riesce. Ma non riesce a salvarsi il Dottor Hunt, il quale cadrà con la macchina dentro un burrone.

LEGGI ANCHE—>GREY’S ANATOMY 17: ECCO COME FINISCE QUESTA STAGIONE SU LA7

Ora la domanda che ossessiona i fan più accaniti della serie di Shonda Rhymes è la seguente: il maggiore Hunt morirà o riuscirà a salvarsi?

Con certezza lo scopriremo solo con l’anno nuovo, dato che Grey’s Anatomy è andato in pausa. Quello che sappiamo, almeno, quello che riporta il sito DeadLine è che l’attore Kevin McKidd ha un contratto che lo lega alla serie del medical drama fino alla 19° stagione.

Ma i fan della serie sanno che con Shonda Rhymes non si può dormire sonni tranquilli. per saperne di più dobbiamo aspettare la nuova puntata di Grey’s Anatomy 18 che andrà in onda solo nei primi mesi del 2022.