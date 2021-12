Arrivano le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita. Genoveva lo accusa di complottare alle sue spalle. Ecco chi è

Dopo la sosta domenicale, torna Una Vita con nuovi avvincenti episodi. Le anticipazioni parlano di quella che sarà la disputa che vede protagonista Genoveva, ma non solo. Nelle prossime puntate si parlerà dei cambiamenti in corso ad Acacias e dei regolamenti di conti di alcuni dei protagonisti.

In particolare, la dark lady inizia ad insospettirsi e accusa Ramon di architettare qualcosa contro di lei. La Salmeron è convinta che l’uomo sia al centro di un grande complotto ai suoi danni e che non aspetti altro che un suo passo falso. Ramon negherà tutto, ma per Genoveva lo accusa di complottare alle sue spalle.

Genoveva accusa Ramon di complottare alle sue spalle

Genoveva è profondamente turbata dalle lettere minacciose ricevute e dai continui pedinamenti da parte di un uomo misterioso. Felipe, preoccupato, l’ha interrogata cercando risposte e Genoveva non ha potuto fare altro che vuotare il sacco e raccontare tutto. Ovviamente, però, non dirà nulla sul possibile ritorno di Santiago.

Felipe ha perso la memoria e in tanti stanno cercando di fargli ricordare il suo passato. Il primo è stato Liberto, fermato dallo stesso Felipe, poi ci ha provato Casilda, che le ha parlato della defunta Marcia. Ma anche in questo caso, Felipe ha cercato di non ascoltare e difendere Genoveva.

Ma adesso sembra che perfino Genoveva non si fidi molto di Felipe. La dark lady inizia a nutrire parecchi dubbi sulla fedeltà del marito, nonostante Felipe si stia comportando fedelmente. Sembra, dunque, che qualcosa inizi a scricchiolare nella coppia e che la Salmeron abbia più nemici che amici.

L’unico che, per ora, sembra non aver tradito la fiducia della dark lady sembra sia proprio Ramon. Genoveva è infatti intervenuta per riappacificare l’uomo con Felipe. Ora Ramon, probabilmente per paura di perdere nuovamente il suo amico, appoggerà la Salmeron e starà al suo gioco.

Ma ora Genoveva lo accusa di complottare alle sue spalle. Nonostante la sua correttezza, infatti, la dark lady non si fida ed è consapevole che molti stiano parlando con l’avvocato. A questo punto sarà proprio lui al centro del mirino di Genoveva, che lo acuserà di ingannare Felipe.