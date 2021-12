Ogni segno zodiacale ha il proprio metodo di rottura sentimentale. Scopriamo insieme come si comportano di fronte ad un abbandono.

E’ sempre difficile chiudere una relazione: entrambi i partner soffrono, l’uno per l’abbandono, l’altro per ammettere che l’amore è finito. Ci sono coloro che fanno più fatica ad ammettere la verità, altri invece risultano più brutali. Fatto sta, che ogni segno zodiacale ha il proprio metodo di chiusura di una relazione sentimentale. Analizziamo insieme questo aspetto, segno per segno.

Segni Zodiacali – Ecco come chiudono una relazione

Ariete: generalmente si intuisce quando questo segno vuole chiudere una relazione, il suo comportamento cambia considerevolmente. Smette di fare progetti con voi, evita la vostra compagnia, non risponde a messaggi e chiamate. In sostanza, comincia ad escludervi dalla sua vita piano piano.

Toro: questo segno diventa cupo quando non sente più il cuore che palpita. Si sente in colpa perché sa che, prima o poi, dovrà affrontare la realtà e dirvi che è finita. Smette di essere affettuoso ed emana un energia particolarmente malinconica.

Gemelli: ama parlare con il partner, quando smette di farlo c’è qualcosa che non va. Generalmente, diventa disinteressato a tutto ciò che vi riguarda. Nel momento in cui si distacca a livello comunicativo, probabilmente è prossimo ad allontanarsi anche a livello sentimentale.

Cancro: è impossibile non intuire che qualcosa non vada con questo segno. Esso diventa frustrato, irrequieto, insoddisfatto ed ingestibile. Vi farà pesare la mancanza di amore che nutre nei vostri confronti. Probabilmente, durante la fatidica rottura, verrà fuori che la colpa della fine della storia è vostra.

Leone: è capace di farti sentire la persona più piccola ed insignificante dell’universo. Ti farà capire perfettamente di non essere più innamorato/a con le continue critiche ed espressioni di insoddisfazione. Alla fine vi lascerà, distruggendo la vostra autostima.

Vergine: questo segno è un po’ vigliacco…non avrà il coraggio di prendere l’iniziativa, di conseguenza cercherà di farsi lasciare. Diventerà odioso, insopportabile e ipercritico. Alla fine, esausti, sarete voi a dirgli per sempre addio.

Bilancia: affronta un’eventuale rottura con molta indecisione. Probabilmente porterà avanti il rapporto nonostante l’insoddisfazione e la mancanza di amore, non farà niente però per limitare le litigate o per far funzionare la relazione, fino a quando arriverà l’esplosione finale e vi lascerà all’improvviso.

Scorpione: si comporterà come se fosse già single (in tutti i sensi). Arriverete a chiudere voi la relazione perché non ne potrete più delle mancanze di rispetto continue e della mancanza di attenzioni.

Sagittario: il Sagittario probabilmente comincerà a fare confronti con altre relazioni del vostro cerchio di conoscenze. Comincerà a sminuire ciò che fate, rispetto alle attenzioni degli altri partner, dandovi la colpa della loro infelicità. Alla fine vi lasceranno perché non fate abbastanza per loro.

Capricorno: questo segno è molto onesto, nel momento in cui si rende conto che non c’è più futuro sarà il primo a dirvelo, usando parole chiare e sincere. Nessun giro pindarico quindi, vi metterà di fronte alla realtà, con dolcezza ed empatia.

Aquario: creerà un vero muro emotivo. Generalmente l’Aquario è trasparente con il proprio partner, con cui ama condividere tutto; nel momento in cui non si sentirà più coinvolto da voi, diventerà una vera lastra di ghiaccio, impossibile da penetrare. A quel punto, sarà questione di pochi giorni.

Pesci: loro sono dolci e romantici e con la stessa dolcezza vi comunicheranno che è finita. Probabilmente vi terranno la mano e vi chiederanno di rimanere amici, esprimendo esattamente quello che provano in quel momento.