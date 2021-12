Parliamo di amore e di quanto possa risultare difficile amare questi tre segni zodiacali. Scopriamo insieme quali.

Lo Zodiaco viene spesso consultato quando un segno è in cerca di amore, questo soprattutto per un discorso di compatibilità e affinità con gli altri segni zodiacali. In realtà noi vorremmo più lanciarvi qualche campanello d’allarme: di qualunque segno facciate parte, ne esistono tre da evitare a prescindere quando si parlare di relazione amorosa. Stiamo parlando della Vergine, dei Gemelli e del Cancro. Ecco perché non bisogna mai fidanzarsi con loro.

Zodiaco – I segni impossibili da amare

Per quanto riguarda la Vergine, è risaputo ormai che sia il segno più puntiglioso dello Zodiaco. In una relazione infatti, diventa difficile relazionarsi, soprattutto per l’eccessivo perfezionismo e la conseguente tendenza a criticare continuamente il proprio partner. Per far si che la relazione funzioni quindi, la Vergine ha bisogno di una figura forte, capace di tenerle testa e assolutamente poco accondiscendente. In sostanza, se non amate chi vi impone la propria opinione, una persona di questo segno non potrà mai fare per voi.

Arriviamo poi al Gemelli, chi li capisce è bravo! La difficoltà nel relazionarsi con loro risiede nei cambiamenti continui di umore e idea. Potrebbero desiderare la vostra vicinanza al mattino e alla sera non sopportarvi. Se poi questo modus operandi si unisce al loro atteggiamento del ‘so tutto io’, si possono davvero superare i limiti della sopportazione. Chi sceglie di relazionarsi con loro, deve avere tanta, tanta pazienza.

Infine, per quanto riguarda il Cancro, andateci piano con le lacrime! Ogni cosa diventa un dramma per questo segno e guai se cominciasse ad essere paranoico. Essendo molto attaccato all’amore, fiuterà il tradimento anche laddove non esiste. Basterà qualche attenzione in meno o distrazioni e le lacrime si impossesseranno degli occhi del vostro partner. Ovviamente, come se non bastasse, si chiuderanno a muro e non sentiranno ragioni. In sostanza, se vi relazionate con un Cancro, in bocca al lupo!